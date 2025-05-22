https://ria.ru/20250522/dronov-2018463982.html

Дронов: инвесторы вложили в Новгородскую область свыше 65 млрд руб

Дронов: инвесторы вложили в Новгородскую область свыше 65 млрд руб - РИА Новости, 22.05.2025

Дронов: инвесторы вложили в Новгородскую область свыше 65 млрд руб

Инвесторы вложили в экономику Новгородской области свыше 65 миллиардов рублей, рассказал врио губернатора Александр Дронов. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:31:00+03:00

2025-05-22T14:31:00+03:00

2025-05-22T15:27:00+03:00

новгородская область

новгородская областная дума

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Инвесторы вложили в экономику Новгородской области свыше 65 миллиардов рублей, рассказал врио губернатора Александр Дронов. Во время ежегодного отчета о работе правительства региона перед Новгородской областной думой Дронов сообщил, что за 2024 год в промышленном комплексе области объём отгруженных товаров собственного производства составил 405,2 миллиарда рублей, а индекс промышленного производства - 101,2% к 2023 году. "Индикатором зрелости экономики являются инвестиции. В прошлом году в экономику области было вложено 65,8 миллиарда рублей частных инвестиций. Это почти на 10% больше, чем годом ранее", - рассказал Дронов. Он отметил, что завершено строительство особой экономической зоны "Новгородская". К концу прошлого года уже трудоустроены 562 работника. Их средняя заработная плата составляет около 110 тысяч рублей в месяц. Треть населения области, по его словам, проживает в сельской местности, поэтому важным условием стабильности экономики является рост агропромышленного сектора. Дронов подчеркнул, что малый бизнес на селе активно развивается. Благодаря системе комплексной поддержки вклад новгородских фермеров в производство сельскохозяйственной продукции региона составляет более 12%. "И это самый высокий показатель по Северо-Западу. Мы сохраняем лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе по производству картофеля, овощей и мяса, а также по самообеспечению населения этими видами продукции", - добавил Дронов.

https://ria.ru/20250418/rets-2011989019.html

https://ria.ru/20250522/povedenie-2018429720.html

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новгородская область, новгородская областная дума