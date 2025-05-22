https://ria.ru/20250522/dron-2018402242.html

Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона

Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 22.05.2025

Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дроном ВСУ его автомобиля, сообщил сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T09:10:00+03:00

2025-05-22T09:10:00+03:00

2025-05-22T10:24:00+03:00

беловский район

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дроном ВСУ его автомобиля, сообщил сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава Богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице", - написал Хинштейн.Он уточнил, что это четвёртый раз, когда глава района попадает под атаку.

https://ria.ru/20250522/kamensk-2018384476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

беловский район, курская область, вооруженные силы украины, происшествия