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Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 22.05.2025
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09:10 22.05.2025 (обновлено: 10:24 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/dron-2018402242.html
Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона
Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 22.05.2025
Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дроном ВСУ его автомобиля, сообщил сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:10:00+03:00
2025-05-22T10:24:00+03:00
беловский район
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дроном ВСУ его автомобиля, сообщил сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава Богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице", - написал Хинштейн.Он уточнил, что это четвёртый раз, когда глава района попадает под атаку.
https://ria.ru/20250522/kamensk-2018384476.html
беловский район
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беловский район, курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Беловский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона

Глава Беловского района Курской области Волобуев получил травмы при атаке дрона

© Фото : Николай Волобуев/ВКонтактеНиколай Волобуев
Николай Волобуев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Николай Волобуев/ВКонтакте
Николай Волобуев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дроном ВСУ его автомобиля, сообщил сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава Богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице", - написал Хинштейн.
Он уточнил, что это четвёртый раз, когда глава района попадает под атаку.
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Беловский районКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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