https://ria.ru/20250522/dostup-2018507718.html

Доступ к современному оборудованию получили 40 тыс новгородских школьников

Доступ к современному оборудованию получили 40 тыс новгородских школьников - РИА Новости, 22.05.2025

Доступ к современному оборудованию получили 40 тыс новгородских школьников

Доступ к современному оборудованию получили 40 тысяч новгородских школьников благодаря национальному проекту "Образование", рассказал врио губернатора Александр РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:42:00+03:00

2025-05-22T17:42:00+03:00

2025-05-22T17:50:00+03:00

великий новгород

россия

александра дронова

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Доступ к современному оборудованию получили 40 тысяч новгородских школьников благодаря национальному проекту "Образование", рассказал врио губернатора Александр Дронов, выступая с ежегодным отчетом перед думой региона. Он подчеркнул, что в сфере образования власти продолжают курс на повышение качества, доступности, оснащение школ и колледжей современным оборудованием и технологиями. "В этом мы видим залог дальнейшего развития региона… Благодаря национальному проекту "Образование" доступ к современному образовательному оборудованию получили около 40 тысяч учащихся области – половина от общего количества. Новгородская область вошла в топ-3 по реализации национального проекта "Образование" и в список 25 лучших регионов в стране по качеству образования", - сообщил Дронов. Он отметил, что в 2024 году завершилось строительство начальной школы на 1501 место в Великом Новгороде, которая откроет свои двери для учеников в сентябре. Кроме того, в регионе капитально отремонтированы пять зданий школ, в которых учатся 3 тысячи детей. Дронов сообщил, что по итогам года во всех школах области внедрена единая модель профориентации, а в 114 "Точках роста" занимается больше 25 тысяч детей (около 30% от всех учащихся). Решается, по его словам, и кадровый вопрос. В 2024 году к работе приступили 179 молодых педагогов. На 100% закрыта квота по приёму на педагогическое направление в рамках целевого набора в НовГУ. "Наша задача – сделать так, чтобы эти выпускники пришли трудиться в школы и детские сады региона", - подчеркнул Дронов. Мощным ресурсом для развития экономики области является система специального профессионального образования. Федеральный проект "Профессионалитет" позволил в 2024 году создать три образовательно-производственных кластера: "Химическая промышленность", "Строительство" и "Радиоэлектроника", в которых занимаются 3,5 тысяч учащихся. "Сегодня наша система СПО выпускает именно тех специалистов, которые требуются новгородским предприятиям. По данному показателю, согласно оценке Минпросвещения России, Новгородская область занимает второе место в стране", - добавил Дронов.

https://ria.ru/20250522/povedenie-2018429720.html

https://ria.ru/20250115/novgorod-1993836376.html

https://ria.ru/20241206/zdanija-1987736539.html

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россия

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

великий новгород, россия, александра дронова, новгородская область