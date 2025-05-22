https://ria.ru/20250522/dorogi-2018473283.html
Около 400 км дорог отремонтировано за год в Новгородской области
Около 400 км дорог отремонтировано за год в Новгородской области - РИА Новости, 22.05.2025
Около 400 км дорог отремонтировано за год в Новгородской области
Около 400 километров региональных и местных дорог отремонтировано за 2024 год в Новгородской области, рассказал врио губернатора Александр Дронов. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:08:00+03:00
2025-05-22T15:08:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Около 400 километров региональных и местных дорог отремонтировано за 2024 год в Новгородской области, рассказал врио губернатора Александр Дронов. Во время ежегодного отчета о работе правительства региона перед Новгородской областной думой Дронов уточнил, что завершилась реализация нацпроекта "Безопасные качественные дороги". При этом показатели нормативного состояния дорог в области выше среднероссийских. Так, 61,3% дорог региональной сети (при плане в 50%) и 89,7% дорог Новгородской городской агломерации (при плане в 85%) приведены к нормативу. "В прошлом году отремонтировано 217 км региональных дорог. С 2023 года мы системно занялись ремонтом искусственных сооружений, и по итогам прошлого года в области отремонтировано 17 объектов… За счёт средств субсидии из областного дорожного фонда выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения протяжённостью более 170 км. В том числе в рамках инициативного проекта "Дорога к дому" - почти 70 км местных дорог", - рассказал Дронов. Он уточнил, что в 2024 году общий объем субсидий органам местного самоуправления на муниципальные автомобильные дороги составил почти 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, в Великом Новгороде продолжается строительство улицы Большая Московская. Таким образом, после завершения работ разгрузятся существующие въезды в растущие Деревяницкий и Державинский микрорайоны с населением более 15 тысяч человек. Дронов также отметил, что продолжается обновление и парка общественного транспорта. Это позволило снизить средний возраст автобусов с 8 до 6 лет в Боровичском, Старорусском и Валдайском округах.
https://ria.ru/20250522/novgorod-2018472730.html
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новгородская область, великий новгород, новгородская областная дума, дороги
Новгородская область, Великий Новгород, Новгородская областная Дума, Дороги
Около 400 км дорог отремонтировано за год в Новгородской области
В Новгородской области за 2024 год отремонтировано около 400 километров дорог
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Около 400 километров региональных и местных дорог отремонтировано за 2024 год в Новгородской области, рассказал врио губернатора Александр Дронов.
Во время ежегодного отчета о работе правительства региона перед Новгородской областной думой Дронов уточнил, что завершилась реализация нацпроекта "Безопасные качественные дороги". При этом показатели нормативного состояния дорог в области выше среднероссийских. Так, 61,3% дорог региональной сети (при плане в 50%) и 89,7% дорог Новгородской городской агломерации (при плане в 85%) приведены к нормативу.
"В прошлом году отремонтировано 217 км региональных дорог. С 2023 года мы системно занялись ремонтом искусственных сооружений, и по итогам прошлого года в области отремонтировано 17 объектов… За счёт средств субсидии из областного дорожного фонда выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения протяжённостью более 170 км. В том числе в рамках инициативного проекта "Дорога к дому" - почти 70 км местных дорог", - рассказал Дронов.
Он уточнил, что в 2024 году общий объем субсидий органам местного самоуправления на муниципальные автомобильные дороги составил почти 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, в Великом Новгороде продолжается строительство улицы Большая Московская. Таким образом, после завершения работ разгрузятся существующие въезды в растущие Деревяницкий и Державинский микрорайоны с населением более 15 тысяч человек.
Дронов также отметил, что продолжается обновление и парка общественного транспорта. Это позволило снизить средний возраст автобусов с 8 до 6 лет в Боровичском, Старорусском и Валдайском округах.