https://ria.ru/20250522/domodedovo-2018549688.html

В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта

В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 22.05.2025

В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T22:01:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21.33 мск введены в аэропорту Домодедово", - написал он в Telegram-канале. Ранее в четверг на работу аэропорта уже вводились временные ограничения.

https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018542564.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)