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В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 22.05.2025
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22:01 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/domodedovo-2018549688.html
В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 22.05.2025
В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21.33 мск введены в аэропорту Домодедово", - написал он в Telegram-канале. Ранее в четверг на работу аэропорта уже вводились временные ограничения.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта

В Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21.33 мск введены в аэропорту Домодедово", - написал он в Telegram-канале.
Ранее в четверг на работу аэропорта уже вводились временные ограничения.
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Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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