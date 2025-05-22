https://ria.ru/20250522/domodedovo-2018549688.html
В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 22.05.2025
В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:01:00+03:00
2025-05-22T22:01:00+03:00
2025-05-22T22:01:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21.33 мск введены в аэропорту Домодедово", - написал он в Telegram-канале. Ранее в четверг на работу аэропорта уже вводились временные ограничения.
https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018542564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов