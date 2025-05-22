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В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 22.05.2025
В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Домодедово", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:47:00+03:00
2025-05-22T19:47:00+03:00
2025-05-22T19:47:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Домодедово", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Домодедово в 19.28 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250506/aeroporty-2015367480.html
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов