https://ria.ru/20250522/domodedovo-2018535676.html

В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 22.05.2025

В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Домодедово", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:47:00+03:00

2025-05-22T19:47:00+03:00

2025-05-22T19:47:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Домодедово", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Домодедово в 19.28 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/aeroporty-2015367480.html

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2025

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия