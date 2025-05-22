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В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
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03:45 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/domodedovo-2018378789.html
В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения
В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:45:00+03:00
2025-05-22T03:45:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в 0.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.
https://ria.ru/20250522/sheremetevo-2018377271.html
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Дарья Буймова
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Антон ДенисовАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в 0.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
03:23
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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