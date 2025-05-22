https://ria.ru/20250522/domodedovo-2018378789.html
В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения
В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:45:00+03:00
2025-05-22T03:45:00+03:00
2025-05-22T03:45:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в 0.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.
https://ria.ru/20250522/sheremetevo-2018377271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов