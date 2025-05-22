https://ria.ru/20250522/domodedovo-2018378789.html

В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения

В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025

В "Домодедово" и "Жуковском" сняли временные ограничения

В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:45:00+03:00

2025-05-22T03:45:00+03:00

2025-05-22T03:45:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в 0.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.

https://ria.ru/20250522/sheremetevo-2018377271.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность