https://ria.ru/20250522/dolg-2018390671.html

С компании отца экс-замминистра Иванова принудительно взыщут долг

С компании отца экс-замминистра Иванова принудительно взыщут долг - РИА Новости, 22.05.2025

С компании отца экс-замминистра Иванова принудительно взыщут долг

Компания "Кристал Девелопмент", чей гендиректор является отцом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и взятках, имеет... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:46:00+03:00

2025-05-22T06:46:00+03:00

2025-05-22T06:46:00+03:00

происшествия

вадим иванов

тимур иванов

сергей бородин

московский городской суд

оборонстрой

светлана захарова

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компания "Кристал Девелопмент", чей гендиректор является отцом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и взятках, имеет задолженность по страховым взносам на сумму более 3 тысяч рублей, они будут принудительно взысканы, следует из данных федеральной службы судебных приставов и иных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что непогашенная задолженность за страховые взносы, включая пени ООО "Кристал Девелопмент" составляет 3 тысячи 6 рублей и 39 копеек. Генеральным директором компании с 19 августа 2024 года является отец бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, Вадим Иванов. Также ранее учредителем компании числилась бывшая жена Иванова - Светлана Захарова, но сейчас она таковой не является. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в растрате и взятках. По версии следствия, Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.

https://ria.ru/20250327/ivanov-2007599168.html

https://ria.ru/20250110/sud-1993136835.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вадим иванов, тимур иванов, сергей бородин, московский городской суд, оборонстрой, светлана захарова