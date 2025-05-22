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С компании отца экс-замминистра Иванова принудительно взыщут долг - РИА Новости, 22.05.2025
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06:46 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/dolg-2018390671.html
С компании отца экс-замминистра Иванова принудительно взыщут долг
С компании отца экс-замминистра Иванова принудительно взыщут долг - РИА Новости, 22.05.2025
С компании отца экс-замминистра Иванова принудительно взыщут долг
Компания "Кристал Девелопмент", чей гендиректор является отцом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и взятках, имеет... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:46:00+03:00
2025-05-22T06:46:00+03:00
происшествия
вадим иванов
тимур иванов
сергей бородин
московский городской суд
оборонстрой
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компания "Кристал Девелопмент", чей гендиректор является отцом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и взятках, имеет задолженность по страховым взносам на сумму более 3 тысяч рублей, они будут принудительно взысканы, следует из данных федеральной службы судебных приставов и иных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что непогашенная задолженность за страховые взносы, включая пени ООО "Кристал Девелопмент" составляет 3 тысячи 6 рублей и 39 копеек. Генеральным директором компании с 19 августа 2024 года является отец бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, Вадим Иванов. Также ранее учредителем компании числилась бывшая жена Иванова - Светлана Захарова, но сейчас она таковой не является. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в растрате и взятках. По версии следствия, Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
https://ria.ru/20250327/ivanov-2007599168.html
https://ria.ru/20250110/sud-1993136835.html
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происшествия, вадим иванов, тимур иванов, сергей бородин, московский городской суд, оборонстрой, светлана захарова
Происшествия, Вадим Иванов, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Московский городской суд, ОборонСтрой, Светлана Захарова
С компании отца экс-замминистра Иванова принудительно взыщут долг

С компании отца экс-замминистра обороны Иванова взыщут долг по страховым взносам

© РИА Новости / Владимир СеменюкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Семенюк
Судебные приставы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компания "Кристал Девелопмент", чей гендиректор является отцом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и взятках, имеет задолженность по страховым взносам на сумму более 3 тысяч рублей, они будут принудительно взысканы, следует из данных федеральной службы судебных приставов и иных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что непогашенная задолженность за страховые взносы, включая пени ООО "Кристал Девелопмент" составляет 3 тысячи 6 рублей и 39 копеек.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Бывшая жена экс-замминистра обороны попросила снять арест с ее счетов
27 марта, 05:17
Генеральным директором компании с 19 августа 2024 года является отец бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, Вадим Иванов. Также ранее учредителем компании числилась бывшая жена Иванова - Светлана Захарова, но сейчас она таковой не является.
Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в растрате и взятках. По версии следствия, Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Суд арестовал имущество главы филиала ВСК по делу о взятке
10 января, 15:33
 
ПроисшествияВадим ИвановТимур ИвановСергей БородинМосковский городской судОборонСтройСветлана Захарова
 
 
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