С компании отца экс-замминистра Иванова принудительно взыщут долг
С компании отца экс-замминистра обороны Иванова взыщут долг по страховым взносам
Судебные приставы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компания "Кристал Девелопмент", чей гендиректор является отцом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и взятках, имеет задолженность по страховым взносам на сумму более 3 тысяч рублей, они будут принудительно взысканы, следует из данных федеральной службы судебных приставов и иных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что непогашенная задолженность за страховые взносы, включая пени ООО "Кристал Девелопмент" составляет 3 тысячи 6 рублей и 39 копеек.
Генеральным директором компании с 19 августа 2024 года является отец бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, Вадим Иванов. Также ранее учредителем компании числилась бывшая жена Иванова - Светлана Захарова, но сейчас она таковой не является.
Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в растрате и взятках. По версии следствия, Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
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