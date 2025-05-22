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Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 22.05.2025
Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР
Склады с боекомплектом и резервы ВСУ были поражены ударами в ночь на четверг в Красноармейске, Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:53:00+03:00
2025-05-22T09:53:00+03:00
2025-05-22T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Склады с боекомплектом и резервы ВСУ были поражены ударами в ночь на четверг в Красноармейске, Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "(В ночь на 22 мая - ред.): удары по Покровску (украинское название Красноармейска в ДНР - ред.) (01.01 мск), Краматорску (02.12, 02.31 мск), Славянску (04.38, 04.43 мск) - поражение резервов ВСУ и складов. Уничтожили артиллерийский расчет вместе с полевым складом боекомплекта", - заявил Лебедев. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) – город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Это важнейший транспортный узел ВСУ. За город продолжаются ожесточенные бои. Взятие его под контроль позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250522/pvo-2018396793.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР
Лебедев: склады и резервы ВСУ поражены в Красноармейске и Краматорске