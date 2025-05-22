https://ria.ru/20250522/dnr-2018409375.html

Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 22.05.2025

Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР

Склады с боекомплектом и резервы ВСУ были поражены ударами в ночь на четверг в Красноармейске, Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T09:53:00+03:00

2025-05-22T09:53:00+03:00

2025-05-22T10:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

донецкая народная республика

краматорск

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Склады с боекомплектом и резервы ВСУ были поражены ударами в ночь на четверг в Красноармейске, Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "(В ночь на 22 мая - ред.): удары по Покровску (украинское название Красноармейска в ДНР - ред.) (01.01 мск), Краматорску (02.12, 02.31 мск), Славянску (04.38, 04.43 мск) - поражение резервов ВСУ и складов. Уничтожили артиллерийский расчет вместе с полевым складом боекомплекта", - заявил Лебедев. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) – город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Это важнейший транспортный узел ВСУ. За город продолжаются ожесточенные бои. Взятие его под контроль позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

https://ria.ru/20250522/pvo-2018396793.html

красноармейск

донецкая народная республика

краматорск

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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, краматорск, сергей лебедев, вооруженные силы украины