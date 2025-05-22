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Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 22.05.2025 (обновлено: 10:12 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/dnr-2018409375.html
Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 22.05.2025
Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР
Склады с боекомплектом и резервы ВСУ были поражены ударами в ночь на четверг в Красноармейске, Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:53:00+03:00
2025-05-22T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
краматорск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Склады с боекомплектом и резервы ВСУ были поражены ударами в ночь на четверг в Красноармейске, Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "(В ночь на 22 мая - ред.): удары по Покровску (украинское название Красноармейска в ДНР - ред.) (01.01 мск), Краматорску (02.12, 02.31 мск), Славянску (04.38, 04.43 мск) - поражение резервов ВСУ и складов. Уничтожили артиллерийский расчет вместе с полевым складом боекомплекта", - заявил Лебедев. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) – город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Это важнейший транспортный узел ВСУ. За город продолжаются ожесточенные бои. Взятие его под контроль позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250522/pvo-2018396793.html
красноармейск
донецкая народная республика
краматорск
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, краматорск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили склады с боекомплектом и резервами ВСУ в ДНР

Лебедев: склады и резервы ВСУ поражены в Красноармейске и Краматорске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Склады с боекомплектом и резервы ВСУ были поражены ударами в ночь на четверг в Красноармейске, Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"(В ночь на 22 мая - ред.): удары по Покровску (украинское название Красноармейска в ДНР - ред.) (01.01 мск), Краматорску (02.12, 02.31 мск), Славянску (04.38, 04.43 мск) - поражение резервов ВСУ и складов. Уничтожили артиллерийский расчет вместе с полевым складом боекомплекта", - заявил Лебедев.
Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) – город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Это важнейший транспортный узел ВСУ. За город продолжаются ожесточенные бои. Взятие его под контроль позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников
07:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаКраматорскСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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