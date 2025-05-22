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ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов - РИА Новости, 22.05.2025
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07:14 22.05.2025 (обновлено: 10:22 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/dnr-2018394468.html
ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов
ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов - РИА Новости, 22.05.2025
ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов
Центральная избирательная комиссия РФ приняла новую схему избирательных одномандатных округов, согласно которой в ДНР будет образовано три округа, в ЛНР - два,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:14:00+03:00
2025-05-22T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ приняла новую схему избирательных одномандатных округов, согласно которой в ДНР будет образовано три округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В конце апреля этого года ЦИК России разработала и приняла на заседании новую схему округов и направила ее в нижнюю палату парламента… В результате, в Донецкой Народной Республике – будет образовано три одномандатных избирательных округа, в Луганской Народной Республике – два, в Запорожской и Херсонской областях – по одному", - сказала Памфилова. Глава ЦИК отметила, что определение количества округов для каждого субъекта РФ осуществляется чисто математически, исходя из численности избирателей, зарегистрированных на территории каждого региона. "Рассчитывается единая норма представительства - то количество избирателей, которое приходится на один одномандатный избирательный округ. Для предлагаемой схемы округов – это 495 835 человек", - подчеркнула она. В качестве примера Памфилова рассказала, что в Москве зарегистрировано около 8 миллионов избирателей. Если разделить это количество на 495 835 и полученное число округлить, то получится 16 одномандатных округов. Именно столько будет представлено в столице на ближайших выборах депутатов Госдумы. "Аналогичные вычисления проводятся по всем регионам без исключения, в том числе для воссоединенных территорий", - добавила она. Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.
https://ria.ru/20250522/vybory-2018385907.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ
ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов

В ДНР и ЛНР будут образованы три одномандатных избирательных округа

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ приняла новую схему избирательных одномандатных округов, согласно которой в ДНР будет образовано три округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"В конце апреля этого года ЦИК России разработала и приняла на заседании новую схему округов и направила ее в нижнюю палату парламента… В результате, в Донецкой Народной Республике – будет образовано три одномандатных избирательных округа, в Луганской Народной Республике – два, в Запорожской и Херсонской областях – по одному", - сказала Памфилова.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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05:55
Глава ЦИК отметила, что определение количества округов для каждого субъекта РФ осуществляется чисто математически, исходя из численности избирателей, зарегистрированных на территории каждого региона.
"Рассчитывается единая норма представительства - то количество избирателей, которое приходится на один одномандатный избирательный округ. Для предлагаемой схемы округов – это 495 835 человек", - подчеркнула она.
В качестве примера Памфилова рассказала, что в Москве зарегистрировано около 8 миллионов избирателей. Если разделить это количество на 495 835 и полученное число округлить, то получится 16 одномандатных округов. Именно столько будет представлено в столице на ближайших выборах депутатов Госдумы.
"Аналогичные вычисления проводятся по всем регионам без исключения, в том числе для воссоединенных территорий", - добавила она.
Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму
25 апреля, 15:56
 
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