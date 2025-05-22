https://ria.ru/20250522/dnr-2018394468.html

ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов

ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов - РИА Новости, 22.05.2025

ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов

Центральная избирательная комиссия РФ приняла новую схему избирательных одномандатных округов, согласно которой в ДНР будет образовано три округа, в ЛНР - два,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:14:00+03:00

2025-05-22T07:14:00+03:00

2025-05-22T10:22:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ приняла новую схему избирательных одномандатных округов, согласно которой в ДНР будет образовано три округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В конце апреля этого года ЦИК России разработала и приняла на заседании новую схему округов и направила ее в нижнюю палату парламента… В результате, в Донецкой Народной Республике – будет образовано три одномандатных избирательных округа, в Луганской Народной Республике – два, в Запорожской и Херсонской областях – по одному", - сказала Памфилова. Глава ЦИК отметила, что определение количества округов для каждого субъекта РФ осуществляется чисто математически, исходя из численности избирателей, зарегистрированных на территории каждого региона. "Рассчитывается единая норма представительства - то количество избирателей, которое приходится на один одномандатный избирательный округ. Для предлагаемой схемы округов – это 495 835 человек", - подчеркнула она. В качестве примера Памфилова рассказала, что в Москве зарегистрировано около 8 миллионов избирателей. Если разделить это количество на 495 835 и полученное число округлить, то получится 16 одномандатных округов. Именно столько будет представлено в столице на ближайших выборах депутатов Госдумы. "Аналогичные вычисления проводятся по всем регионам без исключения, в том числе для воссоединенных территорий", - добавила она. Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.

https://ria.ru/20250522/vybory-2018385907.html

https://ria.ru/20250425/tsik-2013446584.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф