https://ria.ru/20250522/dnr-2018394468.html
ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов
ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов - РИА Новости, 22.05.2025
ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов
Центральная избирательная комиссия РФ приняла новую схему избирательных одномандатных округов, согласно которой в ДНР будет образовано три округа, в ЛНР - два,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:14:00+03:00
2025-05-22T07:14:00+03:00
2025-05-22T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ приняла новую схему избирательных одномандатных округов, согласно которой в ДНР будет образовано три округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В конце апреля этого года ЦИК России разработала и приняла на заседании новую схему округов и направила ее в нижнюю палату парламента… В результате, в Донецкой Народной Республике – будет образовано три одномандатных избирательных округа, в Луганской Народной Республике – два, в Запорожской и Херсонской областях – по одному", - сказала Памфилова. Глава ЦИК отметила, что определение количества округов для каждого субъекта РФ осуществляется чисто математически, исходя из численности избирателей, зарегистрированных на территории каждого региона. "Рассчитывается единая норма представительства - то количество избирателей, которое приходится на один одномандатный избирательный округ. Для предлагаемой схемы округов – это 495 835 человек", - подчеркнула она. В качестве примера Памфилова рассказала, что в Москве зарегистрировано около 8 миллионов избирателей. Если разделить это количество на 495 835 и полученное число округлить, то получится 16 одномандатных округов. Именно столько будет представлено в столице на ближайших выборах депутатов Госдумы. "Аналогичные вычисления проводятся по всем регионам без исключения, в том числе для воссоединенных территорий", - добавила она. Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.
https://ria.ru/20250522/vybory-2018385907.html
https://ria.ru/20250425/tsik-2013446584.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ
ЦИК разработал новую схему избирательных одномандатных округов
В ДНР и ЛНР будут образованы три одномандатных избирательных округа