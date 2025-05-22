https://ria.ru/20250522/deti-2018367172.html

Правительство обсудит выделение средств Белгородской области на отдых детей

Правительство обсудит выделение средств Белгородской области на отдых детей - РИА Новости, 22.05.2025

Правительство обсудит выделение средств Белгородской области на отдых детей

Правительство России на заседании в четверг обсудит вопрос о выделении средств Белгородской области для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T00:38:00+03:00

2025-05-22T00:38:00+03:00

2025-05-22T00:39:00+03:00

белгородская область

россия

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит вопрос о выделении средств Белгородской области для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в приграничных районах, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минпросвещения России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, проживающих в приграничных районах.

https://ria.ru/20250521/abkhaziya-2018363052.html

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Дарья Буймова

белгородская область, россия, общество