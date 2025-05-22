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Правительство обсудит выделение средств Белгородской области на отдых детей - РИА Новости, 22.05.2025
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00:38 22.05.2025 (обновлено: 00:39 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/deti-2018367172.html
Правительство обсудит выделение средств Белгородской области на отдых детей
Правительство обсудит выделение средств Белгородской области на отдых детей - РИА Новости, 22.05.2025
Правительство обсудит выделение средств Белгородской области на отдых детей
Правительство России на заседании в четверг обсудит вопрос о выделении средств Белгородской области для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:38:00+03:00
2025-05-22T00:39:00+03:00
белгородская область
россия
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит вопрос о выделении средств Белгородской области для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в приграничных районах, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минпросвещения России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, проживающих в приграничных районах.
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белгородская область, россия, общество
Белгородская область, Россия, Общество
Правительство обсудит выделение средств Белгородской области на отдых детей

Правительство обсудит финансирование отдыха и оздоровления белгородских детей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит вопрос о выделении средств Белгородской области для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в приграничных районах, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минпросвещения России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, проживающих в приграничных районах.
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