Правительство обсудит выделение средств Белгородской области на отдых детей
Правительство обсудит финансирование отдыха и оздоровления белгородских детей
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит вопрос о выделении средств Белгородской области для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в приграничных районах, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минпросвещения России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, проживающих в приграничных районах.