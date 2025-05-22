https://ria.ru/20250522/delo-2018550103.html
В Курской области возбудили дело после ранения главы района
В Курской области возбудили дело после ранения главы района - РИА Новости, 22.05.2025
В Курской области возбудили дело после ранения главы района
Дело о теракте возбуждено в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки украинского беспилотника, сообщила... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:07:00+03:00
2025-05-22T22:07:00+03:00
2025-05-22T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
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николай волобуев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки украинского беспилотника, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву и пожелал ему выздоровления. Глава района рассказал РИА Новости, что звонок Путина послужит его скорейшему выздоровлению. "Двадцать второго мая украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил глава района Николай Волобуев. Он рассказал военным следователям СК России об обстоятельствах совершенного преступления. Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (подпункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Беловский район, Курская область, Николай Волобуев, Светлана Петренко, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области возбудили дело после ранения главы района
СК возбудил дело после ранения главы Беловского района Курской области Волобуева