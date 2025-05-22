https://ria.ru/20250522/delo-2018550103.html

В Курской области возбудили дело после ранения главы района

В Курской области возбудили дело после ранения главы района - РИА Новости, 22.05.2025

В Курской области возбудили дело после ранения главы района

Дело о теракте возбуждено в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки украинского беспилотника, сообщила... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T22:07:00+03:00

2025-05-22T22:07:00+03:00

2025-05-22T22:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

беловский район

курская область

николай волобуев

светлана петренко

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки украинского беспилотника, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву и пожелал ему выздоровления. Глава района рассказал РИА Новости, что звонок Путина послужит его скорейшему выздоровлению. "Двадцать второго мая украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил глава района Николай Волобуев. Он рассказал военным следователям СК России об обстоятельствах совершенного преступления. Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (подпункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html

россия

беловский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, беловский район, курская область, николай волобуев, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)