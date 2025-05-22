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В Курской области возбудили дело после ранения главы района - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:07 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/delo-2018550103.html
В Курской области возбудили дело после ранения главы района
В Курской области возбудили дело после ранения главы района - РИА Новости, 22.05.2025
В Курской области возбудили дело после ранения главы района
Дело о теракте возбуждено в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки украинского беспилотника, сообщила... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:07:00+03:00
2025-05-22T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
беловский район
курская область
николай волобуев
светлана петренко
александр хинштейн
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки украинского беспилотника, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву и пожелал ему выздоровления. Глава района рассказал РИА Новости, что звонок Путина послужит его скорейшему выздоровлению. "Двадцать второго мая украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил глава района Николай Волобуев. Он рассказал военным следователям СК России об обстоятельствах совершенного преступления. Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (подпункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html
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происшествия, россия, беловский район, курская область, николай волобуев, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Беловский район, Курская область, Николай Волобуев, Светлана Петренко, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области возбудили дело после ранения главы района

СК возбудил дело после ранения главы Беловского района Курской области Волобуева

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки украинского беспилотника, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву и пожелал ему выздоровления. Глава района рассказал РИА Новости, что звонок Путина послужит его скорейшему выздоровлению.
«
"Двадцать второго мая украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил глава района Николай Волобуев. Он рассказал военным следователям СК России об обстоятельствах совершенного преступления. Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (подпункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Телефонный разговор Путина и главы Беловского района Курской области Волобуева - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин позвонил главе Беловского района, пострадавшему при атаке ВСУ
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБеловский районКурская областьНиколай ВолобуевСветлана ПетренкоАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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