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В ГД указали на проведение антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре" - РИА Новости, 22.05.2025
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12:45 22.05.2025 (обновлено: 18:59 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/deljagin-2018442286.html
В ГД указали на проведение антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре"
В ГД указали на проведение антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре" - РИА Новости, 22.05.2025
В ГД указали на проведение антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре"
Депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:45:00+03:00
2025-05-22T18:59:00+03:00
екатеринбург
михаил делягин
константин чуйченко
владимир колокольцев
ельцин центр
госдума рф
россия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о проведении антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре" и принять необходимые меры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу провести содержательную проверку изложенной в публикациях информации, принять необходимые меры по существу дела и проинформировать меня", — говорится в документе. Отмечается, что в различных Telegram-каналах опубликованы статьи со скриншотами о возможных нарушениях в деятельности "Ельцин Центра" в Екатеринбурге, связанных с проведением антироссийских мероприятий.
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екатеринбург, михаил делягин, константин чуйченко, владимир колокольцев, ельцин центр, госдума рф, россия
Екатеринбург, Михаил Делягин, Константин Чуйченко, Владимир Колокольцев, Ельцин центр, Госдума РФ, Россия
В ГД указали на проведение антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре"

Делягин просит проверить данные о антироссийских мероприятиях в "Ельцин Центре"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОбщественный, культурный и образовательный комплекс "Ельцин Центр" в Екатеринбурге
Общественный, культурный и образовательный комплекс Ельцин Центр в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Общественный, культурный и образовательный комплекс "Ельцин Центр" в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о проведении антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре" и принять необходимые меры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу провести содержательную проверку изложенной в публикациях информации, принять необходимые меры по существу дела и проинформировать меня", — говорится в документе.
Отмечается, что в различных Telegram-каналах опубликованы статьи со скриншотами о возможных нарушениях в деятельности "Ельцин Центра" в Екатеринбурге, связанных с проведением антироссийских мероприятий.
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ЕкатеринбургМихаил ДелягинКонстантин ЧуйченкоВладимир КолокольцевЕльцин центрГосдума РФРоссия
 
 
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