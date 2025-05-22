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В ГД указали на проведение антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре"
В ГД указали на проведение антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре" - РИА Новости, 22.05.2025
В ГД указали на проведение антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре"
Депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:45:00+03:00
2025-05-22T12:45:00+03:00
2025-05-22T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о проведении антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре" и принять необходимые меры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу провести содержательную проверку изложенной в публикациях информации, принять необходимые меры по существу дела и проинформировать меня", — говорится в документе. Отмечается, что в различных Telegram-каналах опубликованы статьи со скриншотами о возможных нарушениях в деятельности "Ельцин Центра" в Екатеринбурге, связанных с проведением антироссийских мероприятий.
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екатеринбург, михаил делягин, константин чуйченко, владимир колокольцев, ельцин центр, госдума рф, россия
Екатеринбург, Михаил Делягин, Константин Чуйченко, Владимир Колокольцев, Ельцин центр, Госдума РФ, Россия
В ГД указали на проведение антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре"
Делягин просит проверить данные о антироссийских мероприятиях в "Ельцин Центре"