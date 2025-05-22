https://ria.ru/20250522/dalnobojschiki-2018417599.html

В Магаданской области эвакуировали тринадцать дальнобойщиков

В Магаданской области эвакуировали тринадцать дальнобойщиков - РИА Новости, 22.05.2025

В Магаданской области эвакуировали тринадцать дальнобойщиков

Полицейские Магаданской области эвакуировали 13 дальнобойщиков, которые застряли на разлившейся из-за паводков реке Октябрина, грузовики остались в воде,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:43:00+03:00

2025-05-22T10:43:00+03:00

2025-05-22T10:44:00+03:00

происшествия

магаданская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАГАДАН, 22 мая - РИА Новости. Полицейские Магаданской области эвакуировали 13 дальнобойщиков, которые застряли на разлившейся из-за паводков реке Октябрина, грузовики остались в воде, сообщает УМВД России по региону. "Сотрудники отделения МВД России "Омсукчанское" Магаданской области спасли 13 водителей большегрузов, которые попали в водную ловушку на реке Октябрина из-за паводка... В связи с быстрым таянием снега река сильно разлилась. Дальнобойщики на двух транспортных средствах попытались пересечь её вброд, но техника так и осталась в воде. Связь в этом месте отсутствует, и несколько суток люди провели в машинах", - говорится в сообщении. Как сообщили в МВД, о пропаже водителей заявили их родственники, полицейские выехали на поиски на вездеходах. По словам ведомства, чтобы добраться до дальнобойщиков, сотрудники МВД воспользовались лодкой местного жителя, приехавшего на рыбалку. а затем шли пешком по болоту. В сообщении уточняется, что эвакуация продолжалась 12 часов.

https://ria.ru/20250520/rossiyanin-2018075468.html

магаданская область

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происшествия, магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)