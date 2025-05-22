https://ria.ru/20250522/byudzhet-2018368369.html

Счетная палата предложила наказывать регионы за провал некоторых проектов

Счетная палата предложила наказывать регионы за провал некоторых проектов - РИА Новости, 22.05.2025

Счетная палата предложила наказывать регионы за провал некоторых проектов

Счетная палата РФ предлагает установить в регионах РФ ответственность за провал плановых показателей при реализации инфраструктурных проектов за счет кредитов... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T00:52:00+03:00

2025-05-22T00:52:00+03:00

2025-05-22T00:52:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает установить в регионах РФ ответственность за провал плановых показателей при реализации инфраструктурных проектов за счет кредитов из федерального бюджета, говорится в отчете по итогам проверки использования бюджетных средств на реализацию инфраструктуры проектов в регионах России. В документе предлагается прописывать в соглашениях о реализации инфраструктурных проектов, источником финансирования которых являются бюджетные кредиты, "обязанности по выполнению плановых значений показателей реализации инфраструктурных проектов, а также ответственности за их недостижение, в том числе за несоблюдение сроков выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов". Счетная палата проверила использование бюджетных кредитов в Тюменской, Омской, Владимирской, Воронежской, Рязанской области, Чувашии и в Ханты‑Мансийском автономном округе - Югре за 2023 год и первое полугодие 2024 года. За это время указанные регионы в общей сложности получили инфраструктурные бюджетные кредиты на 39,5 миллиарда рублей и специальные казначейские кредиты – на 10,5 миллиарда рублей. Неиспользованный остаток кредитов на конец проверяемого периода составил 2,9 миллиарда рублей (7,3%) и 2,7 миллиарда рублей (26,1%) соответственно. "В большинстве случаев в проверенных регионах не выдерживаются сроки реализации и объем направляемых на реализацию инфраструктурных проектов средств", - говорится в отчете. Также аудиторы указывают на увеличение стоимости проектов: в целом по всем проверенным регионам удорожание составило 13,2 миллиарда рублей (32,8%). Кроме того, в отчете приводится большое количество примеров, когда власти региона выдавали аванс подрядчикам, но последние не исполняли контракты и позже возвращали полученные средства. "Указанное авансирование без проведения работ с последующим расторжением контракта по своей сути может быть приравнено к беспроцентному кредитованию подрядчиков", - полагает Счетная палата. При этом для регионов эти ресурсы платные: процентная ставка по инфраструктурным бюджетным кредитам составляет 3% годовых. В частности, процентные платежи Чувашии за период отвлечения средств составили, по оценке аудиторов, около 8 миллионов рублей, а Владимирская область заплатила за пользование такими средствами около 36 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241017/palata-1978421340.html

https://realty.ria.ru/20241003/nasledie-1976083654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, рязанская область, владимирская область