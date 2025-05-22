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Британия изменит оборонную стратегию, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2025
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02:05 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/britanija-2018373357.html
Британия изменит оборонную стратегию, пишут СМИ
Британия изменит оборонную стратегию, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2025
Британия изменит оборонную стратегию, пишут СМИ
Великобритания планирует изменить оборонную стратегию вооруженных сил с опорой на новую формулу "20-40-40", основу которой составят БПЛА, пишет издание Times со РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:05:00+03:00
2025-05-22T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Великобритания планирует изменить оборонную стратегию вооруженных сил с опорой на новую формулу "20-40-40", основу которой составят БПЛА, пишет издание Times со ссылкой на источник в минобороны королевства. Ранее телеканал ITV со ссылкой на источники сообщил, что британский обзор стратегический обороны (SDR) будет опубликован в июне. "В стратегическом оборонном обзоре будет изложен новый способ ведения боя, известный как "20-40-40", который направлен на сокращение потерь войск. Это "стремление к автономии" станет частью инновационных планов, которые составят значительную часть обзора, разрабатываемого почти год", - говорится в статье. По словам источника, первые 20% боеспособности по новой формуле составят танки и прочая тяжелая бронетехника в сочетании с пехотой - они будут находиться на наиболее дальнем расстоянии от линии фронта. Находящиеся перед ними 40% будут состоять из дронов-камикадзе и прочих "одноразовых" вооружений, управляемых личным составом поодаль. Оставшиеся же 40%, которые расположатся наиболее близко к линии соприкосновения, включат в себя "многоразовые" в использовании разведывательные и ударные БПЛА - такие, как MQ-9 Reaper. Отмечается, что на пересмотр оборонной стратегии оказал влияние украинский конфликт, а также "опасения по поводу того, что российские солдаты станут гораздо более способными и закаленными в боях". Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250417/britanija-2011722753.html
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технологии, великобритания, россия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Технологии, Великобритания, Россия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Британия изменит оборонную стратегию, пишут СМИ

Times: Британия изменит оборонную стратегию и сделает акцент на БПЛА

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Великобритания планирует изменить оборонную стратегию вооруженных сил с опорой на новую формулу "20-40-40", основу которой составят БПЛА, пишет издание Times со ссылкой на источник в минобороны королевства.
Ранее телеканал ITV со ссылкой на источники сообщил, что британский обзор стратегический обороны (SDR) будет опубликован в июне.
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"В стратегическом оборонном обзоре будет изложен новый способ ведения боя, известный как "20-40-40", который направлен на сокращение потерь войск. Это "стремление к автономии" станет частью инновационных планов, которые составят значительную часть обзора, разрабатываемого почти год", - говорится в статье.
По словам источника, первые 20% боеспособности по новой формуле составят танки и прочая тяжелая бронетехника в сочетании с пехотой - они будут находиться на наиболее дальнем расстоянии от линии фронта. Находящиеся перед ними 40% будут состоять из дронов-камикадзе и прочих "одноразовых" вооружений, управляемых личным составом поодаль. Оставшиеся же 40%, которые расположатся наиболее близко к линии соприкосновения, включат в себя "многоразовые" в использовании разведывательные и ударные БПЛА - такие, как MQ-9 Reaper.
Отмечается, что на пересмотр оборонной стратегии оказал влияние украинский конфликт, а также "опасения по поводу того, что российские солдаты станут гораздо более способными и закаленными в боях".
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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