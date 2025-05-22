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Бречалов сообщил об увеличении экспорта из Удмуртии в Китай за три года - РИА Новости, 22.05.2025
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Удмуртская Республика
 
20:16 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/brechalov-2018540090.html
Бречалов сообщил об увеличении экспорта из Удмуртии в Китай за три года
Бречалов сообщил об увеличении экспорта из Удмуртии в Китай за три года - РИА Новости, 22.05.2025
Бречалов сообщил об увеличении экспорта из Удмуртии в Китай за три года
Экспорт продукции из Удмуртии в Китай за последние три года увеличился в 4,5 раза, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:16:00+03:00
2025-05-22T20:16:00+03:00
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
китай
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Экспорт продукции из Удмуртии в Китай за последние три года увеличился в 4,5 раза, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "Экспорт продукции из Удмуртии в Китай за последние три года увеличился в 4,5 раза. Только в 2024-м наши предприятия продали в Китай товаров #СделановУдмуртии на сумму больше 1 миллиарда рублей. К примеру, у холдинга "Комос Групп" есть свое представительство в Шанхае. В Азии тоже любят удмуртскую "молочку", - написал он. Бречалов рассказал, что идёт подготовка запуска с китайскими инвесторами в Ижевске комбината по обработке рулонной стали, где будет создано 500 рабочих мест. "О том, что еще наши предприятия могут предложить китайскому рынку, говорили в Казани – здесь под председательством полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова и вице-премьера Марата Хуснуллина прошло V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы", - сообщил Бречалов. Глава Удмуртии добавил, что для китайского бизнеса в регионе есть большой пакет предложений. "В нем продукция машиностроения, химической промышленности, приборостроения, металлургии, высокие технологии и образовательные программы",- уточнил он. По данным пресс-службы главы Удмуртии Бречалов на заседании также рассказал об образовательном направлении. "Почти 200 студентов из Китая сейчас учатся в наших вузах, и на этот год уже есть 555 заявок на поступление в наши вузы от абитуриентов из Китая. Мы не оставляем направление туризма. В этом году мы празднуем 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, у нас классные маршруты, связанные с великим композитором", - сказал Бречалов.
https://ria.ru/20250522/brechalov-2018539111.html
https://ria.ru/20250516/izhevsk-2017354366.html
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), китай
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), Китай
Бречалов сообщил об увеличении экспорта из Удмуртии в Китай за три года

Бречалов: экспорт из Удмуртии в Китай за три года увеличился в 4,5 раза

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Удмуртии Александр Бречалов . Архивное фото
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Экспорт продукции из Удмуртии в Китай за последние три года увеличился в 4,5 раза, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
"Экспорт продукции из Удмуртии в Китай за последние три года увеличился в 4,5 раза. Только в 2024-м наши предприятия продали в Китай товаров #СделановУдмуртии на сумму больше 1 миллиарда рублей. К примеру, у холдинга "Комос Групп" есть свое представительство в Шанхае. В Азии тоже любят удмуртскую "молочку", - написал он.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Бречалов анонсировал строительство железнодорожного вокзала в Удмуртии
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Бречалов рассказал, что идёт подготовка запуска с китайскими инвесторами в Ижевске комбината по обработке рулонной стали, где будет создано 500 рабочих мест.
"О том, что еще наши предприятия могут предложить китайскому рынку, говорили в Казани – здесь под председательством полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова и вице-премьера Марата Хуснуллина прошло V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы", - сообщил Бречалов.
Глава Удмуртии добавил, что для китайского бизнеса в регионе есть большой пакет предложений.
"В нем продукция машиностроения, химической промышленности, приборостроения, металлургии, высокие технологии и образовательные программы",- уточнил он.
По данным пресс-службы главы Удмуртии Бречалов на заседании также рассказал об образовательном направлении.
"Почти 200 студентов из Китая сейчас учатся в наших вузах, и на этот год уже есть 555 заявок на поступление в наши вузы от абитуриентов из Китая. Мы не оставляем направление туризма. В этом году мы празднуем 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, у нас классные маршруты, связанные с великим композитором", - сказал Бречалов.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Китай
 
 
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