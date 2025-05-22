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В Калужской области сбили беспилотник
В Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости, 22.05.2025
В Калужской области сбили беспилотник
Беспилотник сбит на окраине Обнинска Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:10:00+03:00
2025-05-22T20:10:00+03:00
2025-05-22T20:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
обнинск
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Беспилотник сбит на окраине Обнинска Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня вечером силами ПВО на окраине города Обнинска сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - написал губернатор в своём Telegram-канале. По его словам, на месте работает оперативная группа.
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происшествия, обнинск, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Обнинск, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области сбили беспилотник
Губернатор Шапша: на окраине Обнинска, в Калужской области, сбили БПЛА