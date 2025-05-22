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В Калужской области сбили беспилотник

В Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости, 22.05.2025

В Калужской области сбили беспилотник

Беспилотник сбит на окраине Обнинска Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 22.05.2025

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2025-05-22T20:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

обнинск

калужская область

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Беспилотник сбит на окраине Обнинска Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня вечером силами ПВО на окраине города Обнинска сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - написал губернатор в своём Telegram-канале. По его словам, на месте работает оперативная группа.

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018534319.html

обнинск

калужская область

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происшествия, обнинск, калужская область, владислав шапша