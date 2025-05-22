Боевик ВСУ по ошибке зашел к российским штурмовикам за сигаретами
Штурмовик Гаджикурбанов: боевик ВСУ зашел к российским штурмовикам за сигаретами
© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Боевик ВСУ по ошибке зашел к российским штурмовикам за сигаретами, рассказал РИА Новости боец 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Мурат Гаджикурбанов.
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"Сидели уже ночью, часов 10-11, уже темно было. У нас пацан, позывной Бурый, он как раз стоял на контроле входа двери. И к нам заходит прям без бронежилета, без каски, в этих повязках (опознавательные знаки ВСУ, синяя изолента. — Прим. ред.), с автоматом, спокойный. Он (боевик ВСУ. — Прим. ред.), когда увидел, конечно, ошалел, что это мы (штурмовики ВС России. — Прим. ред.). Потом мы его взяли в плен, с ним разговаривали. Он, оказывается, думал, там сидят также их, и пришел за сигаретами", — рассказал он.
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По словам военного, для боевика это стало большой неожиданностью, потому что российские штурмовики оказались в 15 метрах от дома, где находились солдаты ВСУ.
Гаджикурбанов также рассказал, как при зачистке улиц в Новооленовке его группа зашла в один из домов, удерживаемых противником.
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"Они сами не ожидали. Один вообще из них спал, второй там что-то готовил", — пояснил собеседник агентства.
Кроме того, военнослужащий добавил, что пришедший за сигаретами боевик рассказал, где находятся позиции ВСУ в населенном пункте и кто остался в том месте, откуда он пришел. Пленный попросил российских штурмовиков не убивать своих сослуживцев, уверяя в том, что они сдадутся в плен, однако противник оказал сопротивление и был уничтожен.
Минобороны 19 мая сообщило об освобождении населенного пункта Новооленовка в ДНР.