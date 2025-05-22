https://ria.ru/20250522/bitkoin-2018375373.html

Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов - РИА Новости, 22.05.2025

Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет примерно на 2,87%, впервые в истории превысив отметку в 110 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T02:31:00+03:00

2025-05-22T02:31:00+03:00

2025-05-22T02:49:00+03:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

в мире

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Стоимость биткоина растет примерно на 2,87%, впервые в истории превысив отметку в 110 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 2.32 мск дорожал на 2,87% за сутки - до 110 014 долларов. Значение впервые поднялось выше значения в 110 тысяч.

https://ria.ru/20250521/bitkoin-2018348167.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире