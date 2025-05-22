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Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов - РИА Новости, 22.05.2025
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02:31 22.05.2025 (обновлено: 02:49 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/bitkoin-2018375373.html
Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов - РИА Новости, 22.05.2025
Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет примерно на 2,87%, впервые в истории превысив отметку в 110 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:31:00+03:00
2025-05-22T02:49:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Стоимость биткоина растет примерно на 2,87%, впервые в истории превысив отметку в 110 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 2.32 мск дорожал на 2,87% за сутки - до 110 014 долларов. Значение впервые поднялось выше значения в 110 тысяч.
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353
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире
Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 110 тысяч долларов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимвол биткоина
Символ биткоина - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Стоимость биткоина растет примерно на 2,87%, впервые в истории превысив отметку в 110 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 2.32 мск дорожал на 2,87% за сутки - до 110 014 долларов. Значение впервые поднялось выше значения в 110 тысяч.
Пункт обмена биткоинов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Стоимость биткоина обновила рекорд
Вчера, 21:01
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ мире
 
 
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