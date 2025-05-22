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Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов - РИА Новости, 22.05.2025
Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет примерно на 2,87%, впервые в истории превысив отметку в 110 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:31:00+03:00
2025-05-22T02:31:00+03:00
2025-05-22T02:49:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Стоимость биткоина растет примерно на 2,87%, впервые в истории превысив отметку в 110 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 2.32 мск дорожал на 2,87% за сутки - до 110 014 долларов. Значение впервые поднялось выше значения в 110 тысяч.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире
Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 110 тысяч долларов