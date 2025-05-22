https://ria.ru/20250522/bezopasnost-2018368577.html

Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе

Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе - РИА Новости, 22.05.2025

Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе

Россия открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами континента и представителями НАТО и Евросоюза, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T00:57:00+03:00

2025-05-22T00:57:00+03:00

2025-05-22T00:59:00+03:00

россия

нато

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александр венедиктов

в мире

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами континента и представителями НАТО и Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом Российской Федерации в прошлом году инициативе о формировании архитектуры евразийской безопасности. Открыты к соответствующему диалогу со всеми государствами континента, включая представителей НАТО и ЕС", - сказал Венедиктов.

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017089813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, нато, евросоюз, александр венедиктов, в мире