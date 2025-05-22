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Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе - РИА Новости, 22.05.2025
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00:57 22.05.2025 (обновлено: 00:59 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/bezopasnost-2018368577.html
Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе
Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе - РИА Новости, 22.05.2025
Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе
Россия открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами континента и представителями НАТО и Евросоюза, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:57:00+03:00
2025-05-22T00:59:00+03:00
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нато
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами континента и представителями НАТО и Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом Российской Федерации в прошлом году инициативе о формировании архитектуры евразийской безопасности. Открыты к соответствующему диалогу со всеми государствами континента, включая представителей НАТО и ЕС", - сказал Венедиктов.
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россия, нато, евросоюз, александр венедиктов, в мире
Россия, НАТО, Евросоюз, Александр Венедиктов, В мире
Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе

Венедиктов: Россия готова к диалогу с НАТО и ЕС по евразийской безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами континента и представителями НАТО и Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом Российской Федерации в прошлом году инициативе о формировании архитектуры евразийской безопасности. Открыты к соответствующему диалогу со всеми государствами континента, включая представителей НАТО и ЕС", - сказал Венедиктов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности
15 мая, 13:12
 
РоссияНАТОЕвросоюзАлександр ВенедиктовВ мире
 
 
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