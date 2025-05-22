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Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе
Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе - РИА Новости, 22.05.2025
Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе
Россия открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами континента и представителями НАТО и Евросоюза, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:57:00+03:00
2025-05-22T00:57:00+03:00
2025-05-22T00:59:00+03:00
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами континента и представителями НАТО и Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом Российской Федерации в прошлом году инициативе о формировании архитектуры евразийской безопасности. Открыты к соответствующему диалогу со всеми государствами континента, включая представителей НАТО и ЕС", - сказал Венедиктов.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017089813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, евросоюз, александр венедиктов, в мире
Россия, НАТО, Евросоюз, Александр Венедиктов, В мире
Россия готова к диалогу по евразийской безопасности, заявили в Совбезе
Венедиктов: Россия готова к диалогу с НАТО и ЕС по евразийской безопасности