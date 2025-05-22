https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018542564.html
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 159 беспилотников
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 159 беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 159 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО с утра до вечера 22 мая уничтожили и перехватили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:33:00+03:00
2025-05-22T20:33:00+03:00
2025-05-22T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с утра до вечера 22 мая уничтожили и перехватили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго мая с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 159 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 22 беспилотника сбиты над московским регионом, 53 - над Курской областью, 54 - над Орловской, 13 - над Тульской.Кроме того, шесть БПЛА нейтрализованы над территорией Брянской области, по четыре - над Тверской и Рязанской, два - над Калужской и один над Белгородской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 159 беспилотников
МО: ПВО уничтожила над регионами России 159 дронов ВСУ, из них 22 над московским