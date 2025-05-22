https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018535655.html
Отражена атака еще восьми беспилотников, летевших на Москву
Отражена атака еще восьми беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025
Отражена атака еще восьми беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку восьми беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:47:00+03:00
2025-05-22T19:47:00+03:00
2025-05-22T19:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010918950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65ab160e80cf5b510804f608e366c7ba.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку восьми беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010918950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2e61ba466c17b38408f1177813314f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Специальная военная операция на Украине, Москва
Отражена атака еще восьми беспилотников, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку еще восьми беспилотников, летевших на Москву