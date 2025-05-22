https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018531830.html
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 22.05.2025
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
Еще четыре вражеских беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:15:00+03:00
2025-05-22T19:15:00+03:00
2025-05-22T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТУЛА, 22 мая - РИА Новости. Еще четыре вражеских беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Еще четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще четыре вражеских беспилотника