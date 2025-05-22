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Над Брянской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018531830.html
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 22.05.2025
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
Еще четыре вражеских беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:15:00+03:00
2025-05-22T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТУЛА, 22 мая - РИА Новости. Еще четыре вражеских беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Еще четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника

Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще четыре вражеских беспилотника

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная ракетная система ПВО
Зенитная ракетная система ПВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТУЛА, 22 мая - РИА Новости. Еще четыре вражеских беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"Еще четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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