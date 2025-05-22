https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018531830.html

Над Брянской областью сбили четыре беспилотника

Над Брянской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 22.05.2025

Над Брянской областью сбили четыре беспилотника

Еще четыре вражеских беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:15:00+03:00

2025-05-22T19:15:00+03:00

2025-05-22T19:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ТУЛА, 22 мая - РИА Новости. Еще четыре вражеских беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Еще четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)