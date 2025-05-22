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Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025
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16:42 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018492822.html
Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025
Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву
Военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:42:00+03:00
2025-05-22T16:42:00+03:00
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины
Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины
Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву

Собянин: военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная ракетная система ПВО
Зенитная ракетная система ПВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитная ракетная система ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву
Вчера, 19:05
 
МоскваСергей СобянинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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