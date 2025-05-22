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Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025
Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву
Военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:42:00+03:00
2025-05-22T16:42:00+03:00
2025-05-22T16:42:00+03:00
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины
Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины
Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву
Собянин: военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву