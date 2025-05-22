https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018492822.html

Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву

Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025

Уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву

Военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:42:00+03:00

2025-05-22T16:42:00+03:00

2025-05-22T16:42:00+03:00

москва

сергей собянин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250521/bpla-2018333632.html

москва

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Наталья Макарова

москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины