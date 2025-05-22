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В Тульской области уничтожили двадцать восемь беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018484635.html
В Тульской области уничтожили двадцать восемь беспилотников
В Тульской области уничтожили двадцать восемь беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025
В Тульской области уничтожили двадцать восемь беспилотников
Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 28 беспилотников над Тульской областью с 22.35 20 мая до 14.00 22 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:58:00+03:00
2025-05-22T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
тула
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТУЛА, 22 мая – РИА Новости. Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 28 беспилотников над Тульской областью с 22.35 20 мая до 14.00 22 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Подразделения ПВО Минобороны России продолжают отражать атаки вражеских БПЛА на Тульскую область. Всего с 22.35 20 мая до 14.00 22 мая уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Уточняется, что опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется. Опасность атаки БПЛА в Тульской области объявили 20 мая в 22.33 мск. Как сообщал Миляев, один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также обломки упали возле ФОКа "Оружейник" на улице Кутузова. Повреждения получили и другие жилые и нежилые здания. В результате массированной атаки два человека получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.
https://ria.ru/20250522/tula-2018453031.html
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происшествия, тульская область, тула, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Тула, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области уничтожили двадцать восемь беспилотников

Миляев: ПВО уничтожила 28 БПЛА над Тульской областью за неполные двое суток

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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ТУЛА, 22 мая – РИА Новости. Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 28 беспилотников над Тульской областью с 22.35 20 мая до 14.00 22 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"Подразделения ПВО Минобороны России продолжают отражать атаки вражеских БПЛА на Тульскую область. Всего с 22.35 20 мая до 14.00 22 мая уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется.
Опасность атаки БПЛА в Тульской области объявили 20 мая в 22.33 мск. Как сообщал Миляев, один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также обломки упали возле ФОКа "Оружейник" на улице Кутузова. Повреждения получили и другие жилые и нежилые здания. В результате массированной атаки два человека получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Туле - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТульская областьТулаДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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