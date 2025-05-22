https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018484635.html

В Тульской области уничтожили двадцать восемь беспилотников

В Тульской области уничтожили двадцать восемь беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025

В Тульской области уничтожили двадцать восемь беспилотников

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 28 беспилотников над Тульской областью с 22.35 20 мая до 14.00 22 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:58:00+03:00

2025-05-22T16:58:00+03:00

2025-05-22T16:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

тульская область

тула

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ТУЛА, 22 мая – РИА Новости. Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 28 беспилотников над Тульской областью с 22.35 20 мая до 14.00 22 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Подразделения ПВО Минобороны России продолжают отражать атаки вражеских БПЛА на Тульскую область. Всего с 22.35 20 мая до 14.00 22 мая уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Уточняется, что опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется. Опасность атаки БПЛА в Тульской области объявили 20 мая в 22.33 мск. Как сообщал Миляев, один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также обломки упали возле ФОКа "Оружейник" на улице Кутузова. Повреждения получили и другие жилые и нежилые здания. В результате массированной атаки два человека получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.

https://ria.ru/20250522/tula-2018453031.html

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происшествия, тульская область, тула, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)