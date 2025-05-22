https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018465327.html
Российские средства ПВО уничтожили 485 беспилотников вне зоны СВО
Российские средства ПВО уничтожили 485 беспилотников вне зоны СВО - РИА Новости, 22.05.2025
Российские средства ПВО уничтожили 485 беспилотников вне зоны СВО
Российские средства ПВО в ходе отражения массированного налёта с вечера вторника до утра четверга сбили 485 украинских беспилотников вне зоны спецоперации,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:40:00+03:00
2025-05-22T14:40:00+03:00
2025-05-22T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
белгородская область
рязанская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе отражения массированного налёта с вечера вторника до утра четверга сбили 485 украинских беспилотников вне зоны спецоперации, больше всего - над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Всего в ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая) вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 485 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что 26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 135 над Орловской, 59 над Брянской, и 121 над Курской. Кроме того, 15 аппаратов нейтрализованы над Рязанской областью, четыре над Липецкой, семь над Воронежской, три над Смоленской и два над Ростовской. Над Калужской областью ликвидированы 13 БПЛА, над Тульской – 20, Московской – 63, Владимирской – 6. Над Крымом и Чёрным морем уничтожены три беспилотника, а также восемь на маршрутах пролета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, орловская область, белгородская область, рязанская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Белгородская область, Рязанская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские средства ПВО уничтожили 485 беспилотников вне зоны СВО
Минобороны: силы ПВО с 20 по 22 мая сбили 485 украинских дронов вне зоны СВО