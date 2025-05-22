https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018465327.html

Российские средства ПВО уничтожили 485 беспилотников вне зоны СВО

Российские средства ПВО уничтожили 485 беспилотников вне зоны СВО - РИА Новости, 22.05.2025

Российские средства ПВО уничтожили 485 беспилотников вне зоны СВО

Российские средства ПВО в ходе отражения массированного налёта с вечера вторника до утра четверга сбили 485 украинских беспилотников вне зоны спецоперации,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:40:00+03:00

2025-05-22T14:40:00+03:00

2025-05-22T14:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

орловская область

белгородская область

рязанская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010918950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65ab160e80cf5b510804f608e366c7ba.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе отражения массированного налёта с вечера вторника до утра четверга сбили 485 украинских беспилотников вне зоны спецоперации, больше всего - над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Всего в ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая) вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 485 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что 26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 135 над Орловской, 59 над Брянской, и 121 над Курской. Кроме того, 15 аппаратов нейтрализованы над Рязанской областью, четыре над Липецкой, семь над Воронежской, три над Смоленской и два над Ростовской. Над Калужской областью ликвидированы 13 БПЛА, над Тульской – 20, Московской – 63, Владимирской – 6. Над Крымом и Чёрным морем уничтожены три беспилотника, а также восемь на маршрутах пролета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

белгородская область

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, орловская область, белгородская область, рязанская область, министерство обороны рф (минобороны рф)