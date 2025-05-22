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Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025
Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших на Москву
Ликвидированы восемь дронов ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:34:00+03:00
2025-05-22T03:34:00+03:00
2025-05-22T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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сергей собянин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ликвидированы восемь дронов ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны отражена атака еще восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — уточнил он.Украина практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают объекты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку еще восьми беспилотников