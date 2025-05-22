https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018377764.html

Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025

Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших на Москву

Ликвидированы восемь дронов ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:34:00+03:00

2025-05-22T03:34:00+03:00

2025-05-22T03:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ликвидированы восемь дронов ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны отражена атака еще восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — уточнил он.Украина практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают объекты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, москва, сергей собянин