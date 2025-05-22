https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018558988.html
В Ивановской области уничтожили беспилотник
В Ивановской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 23.05.2025
В Ивановской области уничтожили беспилотник
БПЛА уничтожен вне населенных пунктов в Шуйском районе Ивановской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона со ссылкой на оперштаб. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-22T23:59:00+03:00
2025-05-22T23:59:00+03:00
2025-05-23T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шуйский район
ивановская область
украина
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. БПЛА уничтожен вне населенных пунктов в Шуйском районе Ивановской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона со ссылкой на оперштаб. "Оперативный штаб. Ивановская область: в Шуйском районе вне населенных пунктов уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты оперативных и экстренных служб", - сообщается в Telegram-канале правительства региона. Уточняется, что режим опасности БПЛА сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шуйский район, Ивановская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ивановской области уничтожили беспилотник
В Шуйском районе Ивановской области уничтожили беспилотник, никто не пострадал