https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018558988.html

В Ивановской области уничтожили беспилотник

В Ивановской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 23.05.2025

В Ивановской области уничтожили беспилотник

БПЛА уничтожен вне населенных пунктов в Шуйском районе Ивановской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона со ссылкой на оперштаб. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-22T23:59:00+03:00

2025-05-22T23:59:00+03:00

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специальная военная операция на украине

происшествия

шуйский район

ивановская область

украина

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. БПЛА уничтожен вне населенных пунктов в Шуйском районе Ивановской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона со ссылкой на оперштаб. "Оперативный штаб. Ивановская область: в Шуйском районе вне населенных пунктов уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты оперативных и экстренных служб", - сообщается в Telegram-канале правительства региона. Уточняется, что режим опасности БПЛА сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шуйский район

ивановская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шуйский район, ивановская область, украина, вооруженные силы украины