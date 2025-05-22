https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018552238.html

В Калужской области уничтожили два беспилотника

В Калужской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 22.05.2025

В Калужской области уничтожили два беспилотника

Два беспилотника уничтожены на окраине Обнинска в Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T22:46:00+03:00

2025-05-22T22:46:00+03:00

2025-05-22T22:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

обнинск

калужская область

владислав шапша

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены на окраине Обнинска в Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Силами ПВО с 21.30 до 22.00 на окраине Обнинска уничтожены два БПЛА. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

обнинск

калужская область

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Наталья Макарова

происшествия, обнинск, калужская область, владислав шапша