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В Калужской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018552238.html
В Калужской области уничтожили два беспилотника
В Калужской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 22.05.2025
В Калужской области уничтожили два беспилотника
Два беспилотника уничтожены на окраине Обнинска в Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:46:00+03:00
2025-05-22T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
обнинск
калужская область
владислав шапша
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены на окраине Обнинска в Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Силами ПВО с 21.30 до 22.00 на окраине Обнинска уничтожены два БПЛА. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
обнинск
калужская область
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происшествия, обнинск, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Обнинск, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области уничтожили два беспилотника

Шапша: на окраине Обнинска сбили 2 дрона ВСУ, предварительно, пострадавших нет

© Минобороны РоссииРасчет ЗРК С-350
Расчет ЗРК С-350 - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Минобороны России
Расчет ЗРК С-350 . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены на окраине Обнинска в Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«
"Силами ПВО с 21.30 до 22.00 на окраине Обнинска уничтожены два БПЛА. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОбнинскКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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