https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018552238.html
В Калужской области уничтожили два беспилотника
В Калужской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 22.05.2025
В Калужской области уничтожили два беспилотника
Два беспилотника уничтожены на окраине Обнинска в Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:46:00+03:00
2025-05-22T22:46:00+03:00
2025-05-22T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
обнинск
калужская область
владислав шапша
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены на окраине Обнинска в Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Силами ПВО с 21.30 до 22.00 на окраине Обнинска уничтожены два БПЛА. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, обнинск, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Обнинск, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области уничтожили два беспилотника
Шапша: на окраине Обнинска сбили 2 дрона ВСУ, предварительно, пострадавших нет