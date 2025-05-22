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Украинский беспилотник атаковал мост в Курской области - РИА Новости, 22.05.2025
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10:53 22.05.2025 (обновлено: 10:57 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018420497.html
Украинский беспилотник атаковал мост в Курской области
Украинский беспилотник атаковал мост в Курской области - РИА Новости, 22.05.2025
Украинский беспилотник атаковал мост в Курской области
Украинский беспилотник атаковал автомобильный мост в курском Рыльском районе, разрушено дорожное покрытие и ограждение, сообщил врио губернатора Курской области РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:53:00+03:00
2025-05-22T10:57:00+03:00
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобильный мост в курском Рыльском районе, разрушено дорожное покрытие и ограждение, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Сегодня ночью вражеский БПЛА атаковал автомобильный мост вблизи деревни Семеново Некрасовского сельсовета. В результате удара повреждены покрытие и ограждение. Движение транспорта не нарушено", - сообщил Хинштейн. Уточняется, что пострадавших нет. "Мост соединяет между собой два сельсовета в Рыльском районе - Малогнеушевский и Некрасовский. Важный маршрут для местных жителей, по которому враг нанес прицельный удар. Мост не несет никакого военного значения - он играет роль исключительно для наших мирных граждан!", - добавил он. По словам Хинштейна, он поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Александру Замараеву "подключиться к работе" по восстановлению моста. "Никакие населённые пункты не отсечены, пока соединение между двумя сельсоветами будет идти в объезд. Сегодня ремонтные бригады приступят к восстановлению моста. Уважаемые жители, каждый день мы фиксируем удары врага по мирным городам и сёлам. Вновь призываю вас к бдительности! Соблюдайте все меры безопасности и берегите себя!", - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250423/vsu-2012907809.html
https://ria.ru/20250323/bpla-2006809179.html
рыльский район
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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал мост в Курской области

Хинштейн: беспилотник ВСУ атаковал автомобильный мост в Рыльском районе

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиАвтомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника
Автомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Автомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника
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КУРСК, 22 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобильный мост в курском Рыльском районе, разрушено дорожное покрытие и ограждение, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Сегодня ночью вражеский БПЛА атаковал автомобильный мост вблизи деревни Семеново Некрасовского сельсовета. В результате удара повреждены покрытие и ограждение. Движение транспорта не нарушено", - сообщил Хинштейн.
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Уточняется, что пострадавших нет.
"Мост соединяет между собой два сельсовета в Рыльском районе - Малогнеушевский и Некрасовский. Важный маршрут для местных жителей, по которому враг нанес прицельный удар. Мост не несет никакого военного значения - он играет роль исключительно для наших мирных граждан!", - добавил он.
По словам Хинштейна, он поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Александру Замараеву "подключиться к работе" по восстановлению моста.
© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиАвтомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника
Автомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Автомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника
"Никакие населённые пункты не отсечены, пока соединение между двумя сельсоветами будет идти в объезд. Сегодня ремонтные бригады приступят к восстановлению моста. Уважаемые жители, каждый день мы фиксируем удары врага по мирным городам и сёлам. Вновь призываю вас к бдительности! Соблюдайте все меры безопасности и берегите себя!", - добавил врио губернатора региона.
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ПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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