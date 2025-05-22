https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018420497.html

Украинский беспилотник атаковал мост в Курской области

Украинский беспилотник атаковал мост в Курской области - РИА Новости, 22.05.2025

Украинский беспилотник атаковал мост в Курской области

Украинский беспилотник атаковал автомобильный мост в курском Рыльском районе, разрушено дорожное покрытие и ограждение, сообщил врио губернатора Курской области РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:53:00+03:00

2025-05-22T10:53:00+03:00

2025-05-22T10:57:00+03:00

происшествия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 22 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобильный мост в курском Рыльском районе, разрушено дорожное покрытие и ограждение, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Сегодня ночью вражеский БПЛА атаковал автомобильный мост вблизи деревни Семеново Некрасовского сельсовета. В результате удара повреждены покрытие и ограждение. Движение транспорта не нарушено", - сообщил Хинштейн. Уточняется, что пострадавших нет. "Мост соединяет между собой два сельсовета в Рыльском районе - Малогнеушевский и Некрасовский. Важный маршрут для местных жителей, по которому враг нанес прицельный удар. Мост не несет никакого военного значения - он играет роль исключительно для наших мирных граждан!", - добавил он. По словам Хинштейна, он поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Александру Замараеву "подключиться к работе" по восстановлению моста. "Никакие населённые пункты не отсечены, пока соединение между двумя сельсоветами будет идти в объезд. Сегодня ремонтные бригады приступят к восстановлению моста. Уважаемые жители, каждый день мы фиксируем удары врага по мирным городам и сёлам. Вновь призываю вас к бдительности! Соблюдайте все меры безопасности и берегите себя!", - добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250423/vsu-2012907809.html

https://ria.ru/20250323/bpla-2006809179.html

рыльский район

курская область

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Варвара Скокшина

происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины