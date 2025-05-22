Украинский беспилотник атаковал мост в Курской области
Хинштейн: беспилотник ВСУ атаковал автомобильный мост в Рыльском районе
© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиАвтомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника
Автомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника
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КУРСК, 22 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобильный мост в курском Рыльском районе, разрушено дорожное покрытие и ограждение, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Уточняется, что пострадавших нет.
"Мост соединяет между собой два сельсовета в Рыльском районе - Малогнеушевский и Некрасовский. Важный маршрут для местных жителей, по которому враг нанес прицельный удар. Мост не несет никакого военного значения - он играет роль исключительно для наших мирных граждан!", - добавил он.
По словам Хинштейна, он поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Александру Замараеву "подключиться к работе" по восстановлению моста.
© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиАвтомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника
Автомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника
"Никакие населённые пункты не отсечены, пока соединение между двумя сельсоветами будет идти в объезд. Сегодня ремонтные бригады приступят к восстановлению моста. Уважаемые жители, каждый день мы фиксируем удары врага по мирным городам и сёлам. Вновь призываю вас к бдительности! Соблюдайте все меры безопасности и берегите себя!", - добавил врио губернатора региона.