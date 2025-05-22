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В Туле упали обломки сбитого БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:51 22.05.2025 (обновлено: 03:04 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018375934.html
В Туле упали обломки сбитого БПЛА
В Туле упали обломки сбитого БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025
В Туле упали обломки сбитого БПЛА
В Туле упали обломки сбитого дрона, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:51:00+03:00
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тула
безопасность
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
беспилотники
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Туле упали обломки сбитого дрона, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. Зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле. Пострадавших нет", — написал он.На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб. По словам Миляева, ситуация находится под контролем, но опасность атаки БПЛА сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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тула, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины, россия
Тула, Безопасность, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Россия
В Туле упали обломки сбитого БПЛА

В Туле упали обломки сбитого БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Туле упали обломки сбитого дрона, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
«
"Дежурными средствами ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. Зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле. Пострадавших нет", — написал он.
На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб. По словам Миляева, ситуация находится под контролем, но опасность атаки БПЛА сохраняется.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТулаБезопасностьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БеспилотникиВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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