https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018375934.html

В Туле упали обломки сбитого БПЛА

В Туле упали обломки сбитого БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025

В Туле упали обломки сбитого БПЛА

В Туле упали обломки сбитого дрона, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T02:51:00+03:00

2025-05-22T02:51:00+03:00

2025-05-22T03:04:00+03:00

тула

безопасность

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

беспилотники

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Туле упали обломки сбитого дрона, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. Зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле. Пострадавших нет", — написал он.На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб. По словам Миляева, ситуация находится под контролем, но опасность атаки БПЛА сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тула

россия

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Дарья Буймова

тула, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины, россия