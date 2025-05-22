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В Берлине тяжело ранен ребенок, на него напали с ножом
В Берлине тяжело ранен ребенок, на него напали с ножом - РИА Новости, 22.05.2025
В Берлине тяжело ранен ребенок, на него напали с ножом
Ребёнок 11 лет получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в одной из начальных школ Берлина, сообщило издание Bild. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:42:00+03:00
2025-05-22T22:42:00+03:00
2025-05-22T22:42:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ребёнок 11 лет получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в одной из начальных школ Берлина, сообщило издание Bild. "Кровавое нападение на мальчика 11 лет в начальной школе Берлина! По данным Bild, произошло нападение с ножом, ребёнок тяжело ранен", - пишет Bild. По данным издания, пострадавший мальчик был доставлен в больницу, где его экстренно прооперировали. О мотивах нападения информации пока нет. Согласно Bild, личность нападавшего известна полиции, в настоящее время активно ведутся его поиски. На месте инцидента задействованы сотрудники полиции и экстренных служб. Также около здания школы много родителей, которые после нападения пришли забрать своих детей домой.
https://ria.ru/20250221/kholokost-2000925233.html
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в мире, берлин (город), bild, германия
В мире, Берлин (город), Bild, Германия
В Берлине тяжело ранен ребенок, на него напали с ножом
Bild: в Берлине ребенок получил серьезные ранения в результате нападения с ножом