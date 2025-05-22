https://ria.ru/20250522/basseyn-2018378423.html

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасного посещения бассейнов

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасного посещения бассейнов - РИА Новости, 22.05.2025

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасного посещения бассейнов

Перед входом в воду в бассейне необходимо принять душ с мылом, обращать внимание на прозрачность воды, нужно избегать контакта с водой при открытых ранах и... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:41:00+03:00

2025-05-22T03:41:00+03:00

2025-05-22T03:41:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Перед входом в воду в бассейне необходимо принять душ с мылом, обращать внимание на прозрачность воды, нужно избегать контакта с водой при открытых ранах и стараться ее не глотать, а после плавания следует нанести увлажняющее средство, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве предупредили, что плавание связано с потенциальными рисками инфекционных заболеваний, отравлений и травм. Все посетители бассейна должны помнить о необходимости поддержания чистоты раздевалок, душевых кабин и зоны вокруг него. "Перед входом в воду обязательно примите душ с мылом, воспользуйтесь мочалкой и полотенцем. Не забудьте взять с собой плавки или купальник, а также шапочку для сохранения чистоты воды. Резиновые тапочки помогут избежать падений и снизят риск грибковых заболеваний", - рассказали в пресс-службе. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в бассейне стоит обратить внимание на прозрачность воды, так как отсутствие сильного запаха хлора и химикатов важно для предотвращения раздражения глаз и слизистых. Нужно избегать контакта с водой в случае открытых ран и стараться не глотать воду. "После плавания следует снова принять душ и нанести увлажняющее средство на кожу, так как хлор может нарушить естественный баланс влаги. Прополощите рот пресной водой для восстановления pH и защиты зубов", - отметили в ведомстве. Если у человека есть симптомы простуды или гриппа, открытые порезы или грибковые заболевания, лучше отказаться от посещения бассейна, предупредили в Роспотребнадзоре. Это поможет предотвратить распространение инфекций. "Запрещается использовать кремы и мази перед посещением бассейна, а также брать с собой стеклянную тару", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250330/spravka-1757292845.html

https://ria.ru/20240716/rospotrebnadzor-1959965221.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)