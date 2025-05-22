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В Башкирии женщина погибла, пытаясь вывести корову из горящего сарая - РИА Новости, 22.05.2025
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10:59 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/bashkirija-2018423446.html
В Башкирии женщина погибла, пытаясь вывести корову из горящего сарая
В Башкирии женщина погибла, пытаясь вывести корову из горящего сарая - РИА Новости, 22.05.2025
В Башкирии женщина погибла, пытаясь вывести корову из горящего сарая
Жительница башкирского села пыталась вывести корову из сарая, в который ударила молния, но погибла из-за обрушения здания, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:59:00+03:00
2025-05-22T10:59:00+03:00
происшествия
россия
миякинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Жительница башкирского села пыталась вывести корову из сарая, в который ударила молния, но погибла из-за обрушения здания, сообщает ГУМЧС по региону. По данным ведомства, в деревне Куль-Кункас Миякинского района поздним вечером 21 мая загорелся сарай. Сотрудниками МЧС России и добровольцами горение ликвидировано на 80 квадратах. В ходе тушения в сарае обнаружено тело обгоревшей 58-летней женщины. Также в огне погибла корова. "Дознавателем МЧС России предварительно рассматривается версия возникновения пожара из-за грозового разряда. Как рассказали соседи, женщина пыталась вывести корову из горящего сарая, но в этот момент обрушилась крыша", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html
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происшествия, россия, миякинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
Происшествия, Россия, Миякинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье
В Башкирии женщина погибла, пытаясь вывести корову из горящего сарая

Жительница Башкирии погибла, спасая корову из сарая, в который ударила молния

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКорова
Корова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Корова . Архивное фото
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Жительница башкирского села пыталась вывести корову из сарая, в который ударила молния, но погибла из-за обрушения здания, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, в деревне Куль-Кункас Миякинского района поздним вечером 21 мая загорелся сарай. Сотрудниками МЧС России и добровольцами горение ликвидировано на 80 квадратах. В ходе тушения в сарае обнаружено тело обгоревшей 58-летней женщины. Также в огне погибла корова.
"Дознавателем МЧС России предварительно рассматривается версия возникновения пожара из-за грозового разряда. Как рассказали соседи, женщина пыталась вывести корову из горящего сарая, но в этот момент обрушилась крыша", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМиякинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Жилье
 
 
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