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В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 22.05.2025 (обновлено: 22:53 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ataka-2018551913.html
В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены
В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены - РИА Новости, 22.05.2025
В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены
Девушка погибла, четверо детей пострадали в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:42:00+03:00
2025-05-22T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Девушка погибла, четверо детей пострадали в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: десяти, девяти, восьми лет и годовалый ребенок. У детей ранения средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены

Балицкий: при атаке ВСУ в Запорожской области погибла женщина, 4 ребенка ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Девушка погибла, четверо детей пострадали в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: десяти, девяти, восьми лет и годовалый ребенок. У детей ранения средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет", - написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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