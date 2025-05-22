https://ria.ru/20250522/ataka-2018551913.html
В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены
В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены - РИА Новости, 22.05.2025
В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены
Девушка погибла, четверо детей пострадали в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:42:00+03:00
2025-05-22T22:42:00+03:00
2025-05-22T22:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Девушка погибла, четверо детей пострадали в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: десяти, девяти, восьми лет и годовалый ребенок. У детей ранения средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены
Балицкий: при атаке ВСУ в Запорожской области погибла женщина, 4 ребенка ранены