https://ria.ru/20250522/ataka-2018551913.html

В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены

В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены - РИА Новости, 22.05.2025

В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четыре ребенка ранены

Девушка погибла, четверо детей пострадали в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T22:42:00+03:00

2025-05-22T22:42:00+03:00

2025-05-22T22:53:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Девушка погибла, четверо детей пострадали в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: десяти, девяти, восьми лет и годовалый ребенок. У детей ранения средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины