https://ria.ru/20250522/arktika-2018346180.html

Россия предложила Штатам поделить Арктику

Россия предложила Штатам поделить Арктику - РИА Новости, 22.05.2025

Россия предложила Штатам поделить Арктику

Вектор российско-американских отношений, восстановленных после смены политической команды в Вашингтоне, продолжается и ветвится в самые неожиданные стороны. США РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T08:00:00+03:00

2025-05-22T08:00:00+03:00

2025-05-22T16:15:00+03:00

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Вектор российско-американских отношений, восстановленных после смены политической команды в Вашингтоне, продолжается и ветвится в самые неожиданные стороны. США все более явно дистанцируются от решения украинского конфликта, более того: Дональд Трамп заявил о необходимости наращивать двустороннюю торговлю с Россией. Москва сделала встречный ход и устами главы Минвостокразвития Алексея Чекункова сообщила, что видит огромный потенциал в реализации совместных проектов в Арктике.Нельзя сказать, что эта идея нова. Пробный шар с аналогичным предложением через океан отправили еще пару месяцев назад, и США проявили изрядную заинтересованность. Вовлечение такого богатого и промышленно развитого государства в реализацию арктических проектов на руку России.Все подобные инициативы, как правило, вызывают рефлекторную и достаточно негативную реакцию, потому давайте по порядку. Начнем с базовых цифр.Земли и особенно воды в широтах выше Полярного круга чрезвычайно богаты полезными ископаемыми, причем не только топливного направления. Даже по приблизительным оценкам морские шельфы под толщей стылых вод Арктики скрывают почти четверть еще не разведанных запасов углеводородов: порядка 15 процентов мировой нефти, 20 процентов газоконденсата, 30 процентов природного газа, а еще здесь в экономически обоснованных для промышленной добычи объемах водятся железная руда, медь, никель, фосфаты, цинк и алмазы.Что касается нашей Родины, то четыре из пяти кубометров природного газа добывается в Арктике, равно как и 15 процентов нефти. Здесь добывают все апатитовые руды, все редкоземельные металлы, все платиноиды, а еще титан и цирконий. Арктика дает каждый десятый килограмм отечественного золота и серебра, а также каждый третий алмаз.Присутствие наших ресурсодобывающих компаний на Севере постоянно растет. В свое время глава Роснедр докладывал, что Россия только в геологоразведку ежегодно вкладывает около четырех миллиардов рублей, а корпоративные инвестиции составляют по семь-восемь миллиардов в год. Кратно растет и сегодня исчисляется уже сотнями количество выданных лицензий на недропользование. Благодаря этому государственные извлекаемые запасы увеличились на сотни миллионов тонн условного топлива. Открыты мощные перспективные залежи — например, газовые месторождения имени Маршала Жукова и "75 лет Победы", газоконденсатное месторождение имени Маршала Рокоссовского, всего более двух десятков.При этом наши компании, работающие в том числе в Арктике, испытывают значительные сложности. Сопряжены они с получением кредитов, с приобретением расходников, узлов, агрегатов — от буровых инструментов до компрессорных установок. Большие сложности сектор испытывает в плане проведения сервисных работ, так как большинство из них проводилось западными подрядчиками.Наиболее яркий пример — проект "Арктик СПГ — 2". К настоящему дню по утвержденному плану должны были работать четыре линии по сжижению газа. Однако Соединенные Штаты запретили Южной Корее продавать шесть уже построенных под проект газовозов ледового класса, а потом под давлением Брюсселя и Лондона из проекта вышли европейские компании, поставлявшие подруливающие двигатели, навигационную электронику и многое другое. Это резко затормозило строительство газовозов на российских верфях. Проект буксует, компания несет убытки, а вместе с ней страдают федеральный и местные бюджеты. И таких проблемных моментов очень много.Руководство России в данном вопросе проявляет прагматизм, особенно заметный после переговоров в Стамбуле. Ошибки учтены, ложь и уловки второй стороны проанализированы. Больше никакой романтики и мягкости — сугубо трезвый подход и расчет.В своем выступлении Алексей Чекунков тщательно подчеркнул, что американцам предлагается инвестировать в арктические проекты по добыче углеводородов, редкоземельных металлов и переработке газа. При этом Россия берет в качестве ориентира аналогичный китайский опыт, когда инвесторы не получают полного контроля над проектом, зато оговаривается передача технологий. Напомним, что Вашингтон в рамках подобной схемы передал Пекину технологию атомного реактора АР1000, в результате чего родился уже китайский реактор "Хуалонг". Это к тому, что здесь нет ничего невозможного. И Штаты на подобные условия охотно подписываются.Пару дней назад Дональд Трамп на своей странице написал, что рассчитывает на огромный (это слово было выделено) объем взаимной торговли с Россией уже в ближайшем будущем. Москва, как видим, совершенно не против, что полезно и для ключевых отраслей национальной экономики, и для реализации парадигмы многополярного мира, где все имеют равные возможности, было бы лишь желание сотрудничать. Главное, брать пример с самих американцев и работать предельно прагматично в свою пользу. И никакой романтики.

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https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

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