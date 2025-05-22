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Анохин: Смоленщина примет в июне международный спортивно-туристский слет - РИА Новости, 22.05.2025
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Смоленская область
 
19:29 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/anokhin-2018533369.html
Анохин: Смоленщина примет в июне международный спортивно-туристский слет
Анохин: Смоленщина примет в июне международный спортивно-туристский слет - РИА Новости, 22.05.2025
Анохин: Смоленщина примет в июне международный спортивно-туристский слет
В начале июня Смоленщина вновь примет международный спортивно-туристский слет "Наш вектор", который объединит детей из области, ДНР и других российских... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:29:00+03:00
2025-05-22T19:29:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В начале июня Смоленщина вновь примет международный спортивно-туристский слет "Наш вектор", который объединит детей из области, ДНР и других российских регионов, а также Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "В прошлом году мы впервые провели уникальный международный спортивно-туристский слет "Наш вектор". Как и обещал, делаем его ежегодным", - написал Анохин, отметив, что в этот раз мероприятие будет более масштабным. Турслет пройдет в Смоленском Поозерье с 1 по 10 июня. Ожидается участие более 220 детей разного возраста – в два раза больше, чем в прошлом году. Ребята объединятся в команды дружбы. "Цель "Нашего вектора" – еще больше укрепить братство наших стран и регионов. Ребята будут вместе учиться скалолазанию, водному туризму и спортивному ориентированию, изучать тактическую медицину, управление БПЛА и осваивать другие навыки. Также будут организованы творческие мероприятия, где участники лучше узнают друг о друге, расскажут о своих родных регионах", - рассказал губернатор. Анохин добавил, что в этом году, как и в прошлом, планирует присоединиться к турслету и пройти вместе с ребятами экстремальный маршрут.
https://ria.ru/20250521/anokhin-2018342745.html
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василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин: Смоленщина примет в июне международный спортивно-туристский слет

Международный турслет для детей "Наш вектор" пройдет в Смоленской области

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В начале июня Смоленщина вновь примет международный спортивно-туристский слет "Наш вектор", который объединит детей из области, ДНР и других российских регионов, а также Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"В прошлом году мы впервые провели уникальный международный спортивно-туристский слет "Наш вектор". Как и обещал, делаем его ежегодным", - написал Анохин, отметив, что в этот раз мероприятие будет более масштабным.
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Турслет пройдет в Смоленском Поозерье с 1 по 10 июня. Ожидается участие более 220 детей разного возраста – в два раза больше, чем в прошлом году. Ребята объединятся в команды дружбы.
"Цель "Нашего вектора" – еще больше укрепить братство наших стран и регионов. Ребята будут вместе учиться скалолазанию, водному туризму и спортивному ориентированию, изучать тактическую медицину, управление БПЛА и осваивать другие навыки. Также будут организованы творческие мероприятия, где участники лучше узнают друг о друге, расскажут о своих родных регионах", - рассказал губернатор.
Анохин добавил, что в этом году, как и в прошлом, планирует присоединиться к турслету и пройти вместе с ребятами экстремальный маршрут.
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