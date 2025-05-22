https://ria.ru/20250522/amerikanets-2018555856.html

Гражданин США, незаконно находившийся в России, сам обратился в полицию

Гражданин США, незаконно находившийся в России, сам обратился в полицию - РИА Новости, 22.05.2025

Гражданин США, незаконно находившийся в России, сам обратился в полицию

Гражданин США Дерек Дэниел Денхэм, незаконно находившегося в РФ около четырех лет, сам обратился в правоохранительные органы для его выдворения из страны, так... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:37:00+03:00

2025-05-22T23:37:00+03:00

2025-05-22T23:37:00+03:00

сша

россия

белоруссия

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Гражданин США Дерек Дэниел Денхэм, незаконно находившегося в РФ около четырех лет, сам обратился в правоохранительные органы для его выдворения из страны, так как он хотел на родину, сообщил РИА Новости адвокат Юридической фирмы по экстрадиции (Extradition Law Firm) Станислав Кшевицкий. "Разобравшись в его ситуации, мы увидели признаки правонарушения и рекомендовали ему, грубо говоря, сдаться властям. Он приехал, предоставил документы, был задержан сотрудниками полиции за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, было принято решение о принудительном выдворении", - рассказал адвокат. По его словам, Денхэм около четырех лет назад прилетел в Белоруссию без визы (для граждан США виза там не требуется), а оттуда уехал в Россию, не зная, что въезжает в страну незаконно. Кшевицкий добавил, что американец принял решение вернуться на родину по личным причинам. Ранее Волжский районный суд Саратова вынес решение о содержании Денхэма в спецучреждении до исполнения решения о его выдворении. В среду мужчину доставили в Москву, откуда он вылетел в Ташкент, а затем к себе на родину в Штаты.

https://ria.ru/20241217/ssha-1989586367.html

сша

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, белоруссия