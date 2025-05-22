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Гражданин США, незаконно находившийся в России, сам обратился в полицию
Гражданин США, незаконно находившийся в России, сам обратился в полицию - РИА Новости, 22.05.2025
Гражданин США, незаконно находившийся в России, сам обратился в полицию
Гражданин США Дерек Дэниел Денхэм, незаконно находившегося в РФ около четырех лет, сам обратился в правоохранительные органы для его выдворения из страны, так... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:37:00+03:00
2025-05-22T23:37:00+03:00
2025-05-22T23:37:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Гражданин США Дерек Дэниел Денхэм, незаконно находившегося в РФ около четырех лет, сам обратился в правоохранительные органы для его выдворения из страны, так как он хотел на родину, сообщил РИА Новости адвокат Юридической фирмы по экстрадиции (Extradition Law Firm) Станислав Кшевицкий. "Разобравшись в его ситуации, мы увидели признаки правонарушения и рекомендовали ему, грубо говоря, сдаться властям. Он приехал, предоставил документы, был задержан сотрудниками полиции за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, было принято решение о принудительном выдворении", - рассказал адвокат. По его словам, Денхэм около четырех лет назад прилетел в Белоруссию без визы (для граждан США виза там не требуется), а оттуда уехал в Россию, не зная, что въезжает в страну незаконно. Кшевицкий добавил, что американец принял решение вернуться на родину по личным причинам. Ранее Волжский районный суд Саратова вынес решение о содержании Денхэма в спецучреждении до исполнения решения о его выдворении. В среду мужчину доставили в Москву, откуда он вылетел в Ташкент, а затем к себе на родину в Штаты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, белоруссия
Гражданин США, незаконно находившийся в России, сам обратился в полицию
Американец, незаконно проживавший в РФ, сдался властям и попросил его выдворить