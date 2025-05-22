https://ria.ru/20250522/alzhir-2018400315.html
Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир
Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир - РИА Новости, 22.05.2025
Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир
Новый банк развития (НБР) БРИКС официально принял Алжир в качестве нового государства-члена, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T08:44:00+03:00
2025-05-22T08:44:00+03:00
2025-05-22T08:44:00+03:00
экономика
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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Новый банк развития (НБР) БРИКС официально принял Алжир в качестве нового государства-члена, сообщила пресс-служба банка. "Новый банк развития официально принял Алжир в качестве нового государства-члена", - говорится в сообщении на сайте банка. Пресс-служба также приводит слова главы НБР Дилмы Руссефф, которая заявила, что "Алжир играет важную роль не только в экономике Северной Африки, но и на глобальном уровне и, безусловно, внесет вклад в укрепление позиций Нового банка развития на международной финансовой арене". Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
https://ria.ru/20250516/petro-2017300139.html
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экономика, северная африка, дурбан, дилма руссефф, брикс, новый банк развития, алжир (республика)
Экономика, Северная Африка, Дурбан, Дилма Руссефф, БРИКС, Новый банк развития, Алжир (республика)
Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир
Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир в качестве государства-члена