https://ria.ru/20250522/alzhir-2018400315.html

Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир

Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир - РИА Новости, 22.05.2025

Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир

Новый банк развития (НБР) БРИКС официально принял Алжир в качестве нового государства-члена, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T08:44:00+03:00

2025-05-22T08:44:00+03:00

2025-05-22T08:44:00+03:00

экономика

северная африка

дурбан

дилма руссефф

брикс

новый банк развития

алжир (республика)

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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Новый банк развития (НБР) БРИКС официально принял Алжир в качестве нового государства-члена, сообщила пресс-служба банка. "Новый банк развития официально принял Алжир в качестве нового государства-члена", - говорится в сообщении на сайте банка. Пресс-служба также приводит слова главы НБР Дилмы Руссефф, которая заявила, что "Алжир играет важную роль не только в экономике Северной Африки, но и на глобальном уровне и, безусловно, внесет вклад в укрепление позиций Нового банка развития на международной финансовой арене". Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

https://ria.ru/20250516/petro-2017300139.html

северная африка

дурбан

алжир (республика)

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экономика, северная африка, дурбан, дилма руссефф, брикс, новый банк развития, алжир (республика)