https://ria.ru/20250522/alyuminiy-2018394272.html

Китай в апреле приобрел у России алюминия на рекордную сумму

Китай в апреле приобрел у России алюминия на рекордную сумму - РИА Новости, 22.05.2025

Китай в апреле приобрел у России алюминия на рекордную сумму

Китай в апреле приобрел у России алюминия на максимальные за все время 612,1 миллиона долларов, следует из данных китайской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:11:00+03:00

2025-05-22T07:11:00+03:00

2025-05-22T07:22:00+03:00

экономика

китай

южная корея

таиланд

россия

алюминий

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Китай в апреле приобрел у России алюминия на максимальные за все время 612,1 миллиона долларов, следует из данных китайской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Поставки в середине весны выросли в 1,8 раза в годовом выражении. В результате доля российских компаний в импорте Китая за год подскочила почти вдвое - до 39,5% с 22,7% в апреле прошлого года. Помимо российских компаний, крупные поставки в Китай также были у Таиланда, который нарастил продажи этой продукции на 9% - до 160 миллионов долларов. Остальные же крупные экспортеры, наоборот, сократили отгрузки: Малайзия - на 7%, до 137,2 миллиона долларов, Япония - на 9%, до 102 миллионов долларов, а Южная Корея - на 3%, до 74 миллионов долларов. Всего за 4 месяца с начала года российские компании поставили на китайский рынок алюминия на 2,05 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее. При этом в целом за данный период местные компании увеличили ввоз этого металла из-за рубежа на 1,7% в годовом выражении - до 5,6 миллиарда долларов. Россия последние несколько лет переориентирует поставки алюминия на азиатский рынок. Помимо Китая, как ранее подсчитало агентство, Южная Корея, другой крупный импортер этого российского металла, в апреле закупила его также на рекордную сумму - 126,4 миллиона долларов.

https://ria.ru/20250320/kitay-2006314169.html

https://ria.ru/20250224/alyuminiy-2001379022.html

китай

южная корея

таиланд

россия

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экономика, китай, южная корея, таиланд, россия, алюминий