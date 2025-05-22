Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов заявил о возможности солдат ВСУ встать в ряды российских бойцов - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 22.05.2025 (обновлено: 10:41 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/alaudinov-2018381400.html
Алаудинов заявил о возможности солдат ВСУ встать в ряды российских бойцов
Алаудинов заявил о возможности солдат ВСУ встать в ряды российских бойцов - РИА Новости, 22.05.2025
Алаудинов заявил о возможности солдат ВСУ встать в ряды российских бойцов
Украинские солдаты могут встать в один строй с российскими военными, если еще не испачкали руки в крови, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:27:00+03:00
2025-05-22T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
апти алаудинов
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004796778_920:302:2996:1470_1920x0_80_0_0_1ed40ccafb62507a591923c8e8580298.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украинские солдаты могут встать в один строй с российскими военными, если еще не испачкали руки в крови, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй для того, чтобы мы вместе победили вот это войско Антихриста Даджаля", — сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что считает украинцев братьями, которых нужно "вернуть обратно, для того чтобы они проснулись, осознали, где они находятся", причем в рядах "Ахмата" уже сражаются представители этой национальности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004796778_944:241:2889:1700_1920x0_80_0_0_338e3eeba3d610dc0e946f37900fb3ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, апти алаудинов, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Апти Алаудинов, Украина, Россия

Алаудинов заявил о возможности солдат ВСУ встать в ряды российских бойцов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украинские солдаты могут встать в один строй с российскими военными, если еще не испачкали руки в крови, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«
"Те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй для того, чтобы мы вместе победили вот это войско Антихриста Даджаля", — сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что считает украинцев братьями, которых нужно "вернуть обратно, для того чтобы они проснулись, осознали, где они находятся", причем в рядах "Ахмата" уже сражаются представители этой национальности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАпти АлаудиновУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала