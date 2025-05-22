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Алаудинов заявил о возможности солдат ВСУ встать в ряды российских бойцов
Алаудинов заявил о возможности солдат ВСУ встать в ряды российских бойцов - РИА Новости, 22.05.2025
Алаудинов заявил о возможности солдат ВСУ встать в ряды российских бойцов
Украинские солдаты могут встать в один строй с российскими военными, если еще не испачкали руки в крови, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:27:00+03:00
2025-05-22T04:27:00+03:00
2025-05-22T10:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украинские солдаты могут встать в один строй с российскими военными, если еще не испачкали руки в крови, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй для того, чтобы мы вместе победили вот это войско Антихриста Даджаля", — сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что считает украинцев братьями, которых нужно "вернуть обратно, для того чтобы они проснулись, осознали, где они находятся", причем в рядах "Ахмата" уже сражаются представители этой национальности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Апти Алаудинов, Украина, Россия