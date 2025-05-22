Рейтинг@Mail.ru
В "Газпроме" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 22.05.2025 (обновлено: 16:45 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/aktsii-2018492020.html
В "Газпроме" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
В "Газпроме" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - РИА Новости, 22.05.2025
В "Газпроме" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:25:00+03:00
2025-05-22T16:45:00+03:00
экономика
городское хозяйство москвы
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/59/1521305974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b3fbf53c3aa47696ecb5881a9e013e97.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания. "Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предлагаемые решения: не распределять прибыль ПАО "Газпром" по результатам деятельности в 2024 году, дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В последний раз "Газпром" выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей). Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.
https://ria.ru/20250113/gazprom-1993489883.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/59/1521305974_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5faf99986ba991e049152bf126d35864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, городское хозяйство москвы, газпром
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Газпром
В "Газпроме" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.
"Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предлагаемые решения: не распределять прибыль ПАО "Газпром" по результатам деятельности в 2024 году, дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В последний раз "Газпром" выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей).
Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
"Газпром" подтвердил проведение оптимизации численности сотрудников
13 января, 16:08
 
ЭкономикаГородское хозяйство МосквыГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала