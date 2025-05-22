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В "Газпроме" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
В "Газпроме" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - РИА Новости, 22.05.2025
В "Газпроме" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:25:00+03:00
2025-05-22T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания. "Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предлагаемые решения: не распределять прибыль ПАО "Газпром" по результатам деятельности в 2024 году, дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В последний раз "Газпром" выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей). Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.
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экономика, городское хозяйство москвы, газпром
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Газпром
В "Газпроме" рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год