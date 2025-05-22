https://ria.ru/20250522/akimov-2018505675.html
Акимов назвал Юрия Владимирова замечательным мастером
Акимов назвал Юрия Владимирова замечательным мастером - РИА Новости, 22.05.2025
Акимов назвал Юрия Владимирова замечательным мастером
Народный артист СССР Борис Акимов, прощаясь с народным артистом СССР, хореографом Юрием Владимировым, назвал его артистом поколения замечательных мастеров,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:15:00+03:00
2025-05-22T16:15:00+03:00
2025-05-22T17:36:00+03:00
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иван грозный
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московское хореографическое училище
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Народный артист СССР Борис Акимов, прощаясь с народным артистом СССР, хореографом Юрием Владимировым, назвал его артистом поколения замечательных мастеров, которые своим талантом вписали золотую страницу в историю Большого театра и русского балета. Церемония прощания Владимировым проходит в Большом театре. "Невозможно выразить все те чувства - ту грусть, тоску, печаль, которыми сегодня наполняются наши сердца. Мы прощаемся с дорогим для всех нас человеком, другом, товарищем, коллегой по искусству, блистательным артистом Юрием Кузьмичом Владимировым. А для нас просто Юрой, а для многих - с Кузьмичом. Вы знаете, он из поколения тех замечательных мастеров Большого театра конца 60-х - начала 80-х годов, которые своим талантом, своим ярким творчеством вписали золотую страницу в историю Большого театра, в историю отечественной хореографии", - сказал он на церемонии прощания. По словам Акимова, Владимиров прожил яркую и наполненную творческую жизнь, прошел огромный путь. Акимов и Владимиров прошли этот путь в мире искусства и танца вместе. "Его дар был необыкновенный. Он танцевал так, как мог танцевать только Владимиров. У него был свой стиль. Это была ярчайшая индивидуальность на сцене и в искусстве танца", - добавил он. Акимов отметил, что Владимиров будет жить, пока его помнят родные, друзья, коллеги и ученики. "Вы знаете, природа человеческой жизни жестока: она дает человеку жизнь, она же ее забирает. Этот закон переделать невозможно. Эту природу нельзя сломать… Дорогой Юра, не хочется расставаться. Спасибо тебе большое, что ты был с нами, что ты был в искусстве танца. Спасибо тебе большое за то, что ты был рядом, в нашей жизни, вообще был. Спасибо тебе за твое великое искусство и за твой талант. Спи спокойно. Низкий тебе поклон и благодарность за все", - заключил Акимов. Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра. Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и другие. Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева. С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и другие. В 1976 году был награжден орденом "Знак почета". Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).
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РИА Новости
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ссср, россия, москва, юрий владимиров, иван грозный, большой театр, московское хореографическое училище, московская государственная академия хореографии
СССР, Россия, Москва, Юрий Владимиров, Иван Грозный, Большой театр, Московское хореографическое училище, Московская государственная академия хореографии
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Народный артист СССР Борис Акимов, прощаясь с народным артистом СССР, хореографом Юрием Владимировым, назвал его артистом поколения замечательных мастеров, которые своим талантом вписали золотую страницу в историю Большого театра и русского балета.
Церемония прощания Владимировым проходит в Большом театре.
"Невозможно выразить все те чувства - ту грусть, тоску, печаль, которыми сегодня наполняются наши сердца. Мы прощаемся с дорогим для всех нас человеком, другом, товарищем, коллегой по искусству, блистательным артистом Юрием Кузьмичом Владимировым. А для нас просто Юрой, а для многих - с Кузьмичом. Вы знаете, он из поколения тех замечательных мастеров Большого театра конца 60-х - начала 80-х годов, которые своим талантом, своим ярким творчеством вписали золотую страницу в историю Большого театра, в историю отечественной хореографии", - сказал он на церемонии прощания.
По словам Акимова, Владимиров прожил яркую и наполненную творческую жизнь, прошел огромный путь. Акимов и Владимиров прошли этот путь в мире искусства и танца вместе.
"Его дар был необыкновенный. Он танцевал так, как мог танцевать только Владимиров. У него был свой стиль. Это была ярчайшая индивидуальность на сцене и в искусстве танца", - добавил он.
Акимов отметил, что Владимиров будет жить, пока его помнят родные, друзья, коллеги и ученики.
"Вы знаете, природа человеческой жизни жестока: она дает человеку жизнь, она же ее забирает. Этот закон переделать невозможно. Эту природу нельзя сломать… Дорогой Юра, не хочется расставаться. Спасибо тебе большое, что ты был с нами, что ты был в искусстве танца. Спасибо тебе большое за то, что ты был рядом, в нашей жизни, вообще был. Спасибо тебе за твое великое искусство и за твой талант. Спи спокойно. Низкий тебе поклон и благодарность за все", - заключил Акимов.
Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра.
Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и другие. Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева.
С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и другие. В 1976 году был награжден орденом "Знак почета". Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).