https://ria.ru/20250522/akimov-2018505675.html

Акимов назвал Юрия Владимирова замечательным мастером

Акимов назвал Юрия Владимирова замечательным мастером - РИА Новости, 22.05.2025

Акимов назвал Юрия Владимирова замечательным мастером

Народный артист СССР Борис Акимов, прощаясь с народным артистом СССР, хореографом Юрием Владимировым, назвал его артистом поколения замечательных мастеров,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:15:00+03:00

2025-05-22T16:15:00+03:00

2025-05-22T17:36:00+03:00

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иван грозный

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московское хореографическое училище

московская государственная академия хореографии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Народный артист СССР Борис Акимов, прощаясь с народным артистом СССР, хореографом Юрием Владимировым, назвал его артистом поколения замечательных мастеров, которые своим талантом вписали золотую страницу в историю Большого театра и русского балета. Церемония прощания Владимировым проходит в Большом театре. "Невозможно выразить все те чувства - ту грусть, тоску, печаль, которыми сегодня наполняются наши сердца. Мы прощаемся с дорогим для всех нас человеком, другом, товарищем, коллегой по искусству, блистательным артистом Юрием Кузьмичом Владимировым. А для нас просто Юрой, а для многих - с Кузьмичом. Вы знаете, он из поколения тех замечательных мастеров Большого театра конца 60-х - начала 80-х годов, которые своим талантом, своим ярким творчеством вписали золотую страницу в историю Большого театра, в историю отечественной хореографии", - сказал он на церемонии прощания. По словам Акимова, Владимиров прожил яркую и наполненную творческую жизнь, прошел огромный путь. Акимов и Владимиров прошли этот путь в мире искусства и танца вместе. "Его дар был необыкновенный. Он танцевал так, как мог танцевать только Владимиров. У него был свой стиль. Это была ярчайшая индивидуальность на сцене и в искусстве танца", - добавил он. Акимов отметил, что Владимиров будет жить, пока его помнят родные, друзья, коллеги и ученики. "Вы знаете, природа человеческой жизни жестока: она дает человеку жизнь, она же ее забирает. Этот закон переделать невозможно. Эту природу нельзя сломать… Дорогой Юра, не хочется расставаться. Спасибо тебе большое, что ты был с нами, что ты был в искусстве танца. Спасибо тебе большое за то, что ты был рядом, в нашей жизни, вообще был. Спасибо тебе за твое великое искусство и за твой талант. Спи спокойно. Низкий тебе поклон и благодарность за все", - заключил Акимов. Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра. Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и другие. Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева. С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и другие. В 1976 году был награжден орденом "Знак почета". Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).

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https://ria.ru/20250519/vladimirov-2017818470.html

https://ria.ru/20250522/vladimirov-2018367760.html

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Максим Зубков

ссср, россия, москва, юрий владимиров, иван грозный, большой театр, московское хореографическое училище, московская государственная академия хореографии