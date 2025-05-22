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Советский военный приехал в Россию после 40 лет, проведенных в Афганистане - РИА Новости, 22.05.2025
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07:56 22.05.2025 (обновлено: 09:49 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/afganistan-2018397243.html
Советский военный приехал в Россию после 40 лет, проведенных в Афганистане
Советский военный приехал в Россию после 40 лет, проведенных в Афганистане - РИА Новости, 22.05.2025
Советский военный приехал в Россию после 40 лет, проведенных в Афганистане
Советский военнослужащий вернулся в Россию из Афганистана спустя 40 лет, передает RT. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:56:00+03:00
2025-05-22T09:49:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Советский военнослужащий вернулся в Россию из Афганистана спустя 40 лет, передает RT."В 1985 году Сергей Красноперов попал в плен во время военного конфликта в регионе. Перед этим он самовольно оставил часть после ссоры с сослуживцами. Сейчас Сергею 60 лет. За эти годы он женился на местной девушке и завел большую семью. У него шестеро детей", — указано в публикации.Там также указано, что мужчина принял ислам и работает на электростанции в Афганистане.В Россию он приехал, чтобы навестить родных.
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в мире, афганистан, россия
В мире, Афганистан, Россия
Советский военный приехал в Россию после 40 лет, проведенных в Афганистане

RT: советский военный Красноперов вернулся в РФ после 40 лет в Афганистане

© Фото : RTСергей Красноперов
Сергей Красноперов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : RT
Сергей Красноперов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Советский военнослужащий вернулся в Россию из Афганистана спустя 40 лет, передает RT.
"В 1985 году Сергей Красноперов попал в плен во время военного конфликта в регионе. Перед этим он самовольно оставил часть после ссоры с сослуживцами. Сейчас Сергею 60 лет. За эти годы он женился на местной девушке и завел большую семью. У него шестеро детей", — указано в публикации.
Там также указано, что мужчина принял ислам и работает на электростанции в Афганистане.
В Россию он приехал, чтобы навестить родных.
 
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