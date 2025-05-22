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Советский военный приехал в Россию после 40 лет, проведенных в Афганистане

Советский военный приехал в Россию после 40 лет, проведенных в Афганистане - РИА Новости, 22.05.2025

Советский военный приехал в Россию после 40 лет, проведенных в Афганистане

Советский военнослужащий вернулся в Россию из Афганистана спустя 40 лет, передает RT. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:56:00+03:00

2025-05-22T07:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Советский военнослужащий вернулся в Россию из Афганистана спустя 40 лет, передает RT."В 1985 году Сергей Красноперов попал в плен во время военного конфликта в регионе. Перед этим он самовольно оставил часть после ссоры с сослуживцами. Сейчас Сергею 60 лет. За эти годы он женился на местной девушке и завел большую семью. У него шестеро детей", — указано в публикации.Там также указано, что мужчина принял ислам и работает на электростанции в Афганистане.В Россию он приехал, чтобы навестить родных.

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