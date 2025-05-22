https://ria.ru/20250522/aeroporty-2018494402.html
В трех российских аэропортах сняли ограничения
В трех российских аэропортах сняли ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В трех российских аэропортах сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Домодедово", подмосковном аэропорту "Жуковский" и аэропорту Иваново,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:51:00+03:00
2025-05-22T16:51:00+03:00
2025-05-22T16:52:00+03:00
иваново
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Домодедово", подмосковном аэропорту "Жуковский" и аэропорту Иваново, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах Домодедово, Жуковский и Иваново (Южный) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018492822.html
иваново
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Иваново, Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В трех российских аэропортах сняли ограничения
В Домодедово, Жуковском и Иваново сняли ограничения на прием и выпуск самолетов