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В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Жуковский" в 22.52 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:40:00+03:00
2025-05-22T23:40:00+03:00
2025-05-22T23:40:00+03:00
жуковский
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происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Жуковский" в 22.52 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Жуковский в 22.52 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Тelegram-канале.
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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, москва
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Москва
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту "Жуковский" сняли ограничения для воздушных судов