https://ria.ru/20250522/aeroport-2018556025.html

В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 22.05.2025

В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Жуковский" в 22.52 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:40:00+03:00

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жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Жуковский" в 22.52 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Жуковский в 22.52 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Тelegram-канале.

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жуковский

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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, москва