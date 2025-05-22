https://ria.ru/20250522/aeroport-2018547402.html

В аэропорту Жуковский сняли все ограничения

В аэропорту Жуковский сняли все ограничения - РИА Новости, 22.05.2025

В аэропорту Жуковский сняли все ограничения

Временные ограничения на прилет и вылет сняты в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T21:33:00+03:00

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2025-05-22T21:33:00+03:00

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет сняты в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Жуковский в 21.10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.Ранее в четверг на работу аэропорта уже вводились временные ограничения.

https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018542564.html

жуковский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)