https://ria.ru/20250522/aeroport-2018383702.html

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:27:00+03:00

2025-05-22T05:27:00+03:00

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специальная военная операция на украине

жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский с 04.10 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

жуковский

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Дарья Буймова

жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность