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СМИ: при стрельбе в Вашингтоне мог погибнуть сотрудник посольства Израиля - РИА Новости, 22.05.2025
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06:24 22.05.2025 (обновлено: 06:34 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/abc-2018388179.html
СМИ: при стрельбе в Вашингтоне мог погибнуть сотрудник посольства Израиля
СМИ: при стрельбе в Вашингтоне мог погибнуть сотрудник посольства Израиля - РИА Новости, 22.05.2025
СМИ: при стрельбе в Вашингтоне мог погибнуть сотрудник посольства Израиля
Два человека погибли при стрельбе у Столичного еврейского музея Вашингтона, среди них, предположительно, сотрудник посольства Израиля, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:24:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два человека погибли при стрельбе у Столичного еврейского музея Вашингтона, среди них, предположительно, сотрудник посольства Израиля, сообщает телеканал ABC."Один мужчина и одна женщина были застрелены возле мероприятия в Столичном еврейском музее в северо-западном районе Вашингтона", - говорится в материале.По данным источников телеканала, обе жертвы связаны с иностранным посольством, один из погибших - сотрудник посольства Израиля в США. Полиция допрашивает подозреваемого.
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в мире, вашингтон (штат), израиль, сша
В мире, Вашингтон (штат), Израиль, США
СМИ: при стрельбе в Вашингтоне мог погибнуть сотрудник посольства Израиля

ABC: два человека погибли при стрельбе у еврейского музея в Вашингтоне

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два человека погибли при стрельбе у Столичного еврейского музея Вашингтона, среди них, предположительно, сотрудник посольства Израиля, сообщает телеканал ABC.
"Один мужчина и одна женщина были застрелены возле мероприятия в Столичном еврейском музее в северо-западном районе Вашингтона", - говорится в материале.
По данным источников телеканала, обе жертвы связаны с иностранным посольством, один из погибших - сотрудник посольства Израиля в США. Полиция допрашивает подозреваемого.
 
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