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СМИ: при стрельбе в Вашингтоне мог погибнуть сотрудник посольства Израиля

СМИ: при стрельбе в Вашингтоне мог погибнуть сотрудник посольства Израиля - РИА Новости, 22.05.2025

СМИ: при стрельбе в Вашингтоне мог погибнуть сотрудник посольства Израиля

Два человека погибли при стрельбе у Столичного еврейского музея Вашингтона, среди них, предположительно, сотрудник посольства Израиля, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:24:00+03:00

2025-05-22T06:24:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два человека погибли при стрельбе у Столичного еврейского музея Вашингтона, среди них, предположительно, сотрудник посольства Израиля, сообщает телеканал ABC."Один мужчина и одна женщина были застрелены возле мероприятия в Столичном еврейском музее в северо-западном районе Вашингтона", - говорится в материале.По данным источников телеканала, обе жертвы связаны с иностранным посольством, один из погибших - сотрудник посольства Израиля в США. Полиция допрашивает подозреваемого.

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